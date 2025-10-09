Nhóm đối tượng mang 'phóng lợn' gây náo loạn trung tâm TP Hải Phòng

Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) – Công an Hải Phòng đang phối hợp với công an các phường, xã trên địa bàn thành phố điều tra, xác minh các vụ việc có dấu hiệu “Cố ý gây thương tích”, “Gây rối trật tự công cộng”, xảy ra rạng sáng 28/9.

Trước đó, khoảng 2h ngày 28/9, xuất hiện nhiều nhóm thanh niên nam, nữ điều khiển xe máy, xe máy điện mang theo hung khí là dao kiếm, giáo nhọn, súng bắn đạn bi sắt, chai thủy tinh… phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng trên nhiều tuyến phố trung tâm.

Hình ảnh các đối tượng cầm giáo nhọn trên phố trung tâm Hải Phòng.

Các đối tượng điều khiển phương tiện di chuyển theo các trục đường: Hồ Sen, Võ Nguyên Giáp – Bùi Viện (phường Lê Chân, An Biên); Trường Chinh – Lê Duẩn – Nguyễn Lương Bằng (phường Kiến An); Mạc Đăng Doanh – Phạm Văn Đồng (phường Hưng Đạo)…

Trong quá trình di chuyển, các đối tượng mang theo hung khí tấn công nhau và tấn công một số người đi đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, bức xúc trong dư luận.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Vào cuộc điều tra, xác minh, cảnh sát đã bắt và ra quyết định tạm giữ đối với hơn 10 đối tượng để làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Phòng CSHS – Công an TP Hải Phòng đang phối hợp với công an các phường, xã trên địa bàn mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.