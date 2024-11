17 đối tượng dùng dao phóng lợn tấn công nhầm người

Sáng 24-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 9 đối tượng trong độ tuổi từ 17 đến 20; đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú 8 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam

Các bị can bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú

Hung khí được lực lượng công an thu giữ

Các bị can bị bắt tạm giam gồm: Ngô Thanh Kiệt (SN 2007), Hà Gia Bảo (SN 2006), Đỗ Văn Được (SN 2003), Huỳnh Tấn Khanh (SN 2005, cùng trú huyện Châu Phú, tỉnh An Giang); Tô Trung Kiên (SN 2007), Trần Đăng Khoa (SN 2007), Nguyễn Văn Điền (SN 2005), Ngô Quốc Thái (SN 2005) Phan Thành Đạt (SN 2004, cùng trú huyện Phú Tân, tỉnh An Giang).

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 16-10, Ngô Thanh Kiệt (SN 2007) tuổi) rủ nhóm bạn khoảng 27 người mang theo hung khí tự chế như chĩa 3 mũi, đao, dao phóng lợn… tập trung tại khu vực giáp ranh giữa xã Hiệp Xương và xã Phú Bình, huyện Phú Tân để tìm nhóm đối tượng ở xã Phú Bình giải quyết mâu thuẫn.

Lúc này, nhóm của Kiệt phát hiện T.V.T (SN 2008) điều khiển xe máy chở 3 thanh thiếu niên chạy ngang.

Nghĩ là nhóm đối tượng ở xã Phú Bình nên cả nhóm truy đuổi theo rồi dùng hung khí tấn công làm T. và 2 người bạn ngã xuống đường.

T. và 1 người kịp bỏ chạy, người còn lại bị nhóm Kiệt tấn công gây thương tích 24%.

Gây án xong, nhóm của Kiệt bỏ trốn khỏi hiện trường đến khi bị bắt.

