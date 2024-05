Dùng dao phóng lợn đâm công an trọng thương khi bị mời làm việc

Tin từ Công an tỉnh Hòa Bình, hơn 8 giờ sáng 3-5, Công an xã Vũ Bình, huyện Lạc Sơn nhận được tin báo của bà BTD, 56 tuổi, ngụ xóm Thóng, nghi ngờ ông Bùi Văn Khượp, 68 tuổi, ngụ cùng địa phương phun thuốc diệt cỏ vào ruộng nhà bà.

Bị mời lên xã làm việc, Bùi Văn Khượp lấy dao phóng lợn đâm công an trọng thương. Ảnh: CA

Công an xã Vũ Bình đã phân công Thiếu tá Quách Phúc Kín, Phó trưởng Công an cùng một công an viên xuống địa bàn nắm bắt tình hình. Hai công an sau khi ghi nhận thực tế đã mời ông Bùi Văn Khượp lên trụ sở làm việc.

Lúc này ông Khượp lấy lý do về nhà khóa cửa nên hai công an đi theo sau. Lúc về đến nhà, ông Khượp mở cửa lấy dao nhọn, dạng dao phóng lợn tự chế dài khoảng 2 m đâm vào vùng đùi phải của Thiếu tá Quách Phúc Kín.

Hậu quả, anh Kín bị thương ở đùi, vết thương dài khoảng 10 cm, làm đứt cơ và mạch máu.

Ngay sau đó, Công an huyện Lạc Sơn đã triển khai lực lượng vây bắt Bùi Văn Khượp cùng các tang vật liên quan, xác minh làm rõ vụ việc.

