Người phụ nữ cầm đầu nhóm đối tượng bắt cóc con nợ nhằm chiếm đoạt tài sản

Ngày 14-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 10 đối tượng để điều tra về hành vi bắt cóc người khác nhằm chiếm đoạt tài sản.

Lê Thị Yến Uyên làm việc với công an. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Các đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Lê Thị Yến Uyên (SN 1985), Nguyễn Huỳnh Quốc Anh (SN 2005), Huỳnh Gia Huy (SN 2001), Nguyễn Hoàng Duy (SN 2005), Huỳnh Anh Khoa (SN 2006), Huỳnh Tấn Đạt (SN 2007), Nguyễn Thành Thực (SN 2007), Phạm Minh Phước (SN 2007), Nguyễn Minh Duy (SN 2005) và Văn Phát Đạt (SN 1984). Tất cả cùng trú tại xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp.

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn về khoản nợ 100 triệu đồng với một người đàn ông ngụ xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp, ngày 29-12-2025, Uyên và Duy đã tập hợp nhóm đối tượng trên để đi tìm.

Phát hiện nạn nhân đang ở một quán ăn tại Đồng Tháp, cả nhóm ập đến đòi tiền. Thấy nạn nhân không có khả năng chi trả ngay, các đối tượng đã lao vào hành hung; sau đó khống chế, ép người này lên ô tô chờ sẵn.

Nhóm này đưa nạn nhân về nhà một đối tượng tại xã An Thạnh Thủy rồi trói nạn nhân, liên tục đe dọa và yêu cầu gia đình người này phải mang tiền đến trả thì mới thả người.

Tiếp nhận tin báo từ người thân nạn nhân, Công an tỉnh Đồng Tháp đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét dấu vết. Đến sáng 30-12-2025, lực lượng chức năng đã ập vào địa điểm giam giữ, giải cứu an toàn cho nạn nhân và khống chế bắt giữ toàn bộ 10 đối tượng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng cầm đầu là Uyên, công an thu giữ 1 sổ hộ khẩu, 18 tờ giấy ghi thông tin liên quan hoạt động cho vay mượn tiền cùng nhiều tang vật khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng.