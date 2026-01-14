3 thiếu niên dụ cô gái đến phòng trọ, ép làm "chuyện người lớn"

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Hào Gia (SN 2011), Phạm Gia Khiêm (SN 2010; cùng trú thôn Hà Nam, xã Nam Phước) và Nguyễn Lê Tân (SN 2010, trú thôn Thi Thại, xã Duy Nghĩa, cùng TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

3 thiếu niên bị tạm giữ hình sự

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của Công an xã Duy Nghĩa về việc bà L.V.T (trú xã Nam Phước) trình báo con gái ruột là N.V.H bị xâm hại tình dục tại một phòng trọ trên địa bàn xã Duy Nghĩa.

Quá trình điều tra xác định, chiều 11-1, Gia, Tân và Khiêm bàn bạc, gọi điện rủ H. đến phòng trọ của Tân tại xã Duy Nghĩa với mục đích quan hệ tình dục.

Khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, khi H. đến nơi, Gia dụ dỗ nạn nhân vào phòng ngủ, trong khi Tân và Khiêm ở phòng khách.

Khi bị N.V.H chống cự, Gia đã đe dọa, gọi Khiêm mang theo một cây hai chĩa và một cây rựa vào phòng; đồng thời cầm rựa đập mạnh xuống nệm nhằm uy hiếp tinh thần nạn nhân.

Sau đó, cả 3 đối tượng đã ép buộc N.V.H quan hệ tình dục. Qua khám xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã tạm giữ 3 điện thoại di động hiệu iPhone và toàn bộ vật chứng liên quan.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.