Cảnh sát truy tìm kẻ liên tiếp sát hại hai phụ nữ

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14h ngày 14/1, tại khu vực KCN Phố Nối A, tỉnh Hưng Yên, gần một cây ATM, nghi phạm sát hại một phụ nữ 20 tuổi, cướp xe máy.

Nghi phạm sát hại 2 phụ nữ. Ảnh: Camera an ninh

Sau khi gây án, hung thủ di chuyển đến địa bàn xã Lạc Đạo, áp sát người phụ nữ 44 tuổi đang đi trên đường rồi xông vào dùng dao tấn công. Nạn nhân bị thương, chạy vào nhà dân nhưng sau đó tử vong do vết thương quá nặng. Sự việc được camera an ninh nhà dân tại hiện trường ghi lại.

Công an tỉnh Hưng Yên đã khám nghiệm hiện trường, nhận diện hung thủ để truy bắt.

Công an phong tỏa hiện trường vụ án. Ảnh: Xuân Hoa