Vụ thảm sát 3 người tại Đồng Nai: Tuyên án tử hình bị cáo Lê Sỹ Tùng

Tội ác từ sự lệch lạc

Chiều 9/2, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên mức án cao nhất đối với Lê Sỹ Tùng (34 tuổi, ngụ phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai - trước đây thuộc thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) về chuỗi hành vi: Giết người, Cướp tài sản, Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và Hủy hoại tài sản.

Các bị can: Nguyễn Văn Việt (34 tuổi, tỉnh Đồng Nai) bị truy tố về tội tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, Lưu Minh Tiến (29 tuổi, tỉnh Tây Ninh) bị truy tố về tội chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và Phạm Quang Huy (36 tuổi, TP. Hà Nội) bị truy tố tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Đối tượng Lê Sỹ Tùng đột nhập vào nhà ông Thiên

Trong số các bị cáo, Lê Sỹ Tùng, Nguyễn Văn Việt, và Lưu Minh Tiến có mặt tại phiên tòa. Riêng bị cáo Phạm Quang Huy có đơn xin xét xử vắng mặt.

Theo cáo trạng, Tùng vốn có sở thích đi phượt và sưu tầm súng săn. Tuy nhiên, thay vì những chuyến đi trải nghiệm lành mạnh, bị cáo nảy sinh suy nghĩ lệch lạc, muốn thực hiện một vụ án chấn động để "ghi danh".

Để hiện thực hóa mục tiêu điên rồ này, Tùng bán xe máy lấy tiền mua súng, đạn và máy cắt két sắt, đồng thời lùng sục những gia đình giàu có ở khu vực biệt lập.

TAND tỉnh Đồng Nai bố trí màn hình bên ngoài để người dân theo dõi

Sau nhiều tháng khảo sát quy luật sinh hoạt, Tùng chọn cơ sở nông sản Thiên Hạnh (xã Đắk Nhau) làm mục tiêu.

Ngày 2/10/2025, sau khi di chuyển lòng vòng qua nhiều phương tiện để đánh lạc hướng điều tra, Tùng đột nhập, cắt điện và nổ súng sát hại vợ chồng ông Đỗ Duy Thiên cùng cháu ngoại 12 tuổi ngay lúc gia đình đang ăn cơm. Sau khi gây án, bị cáo phá két sắt lấy đi 50 triệu đồng rồi tẩu thoát.

"Sát thủ" máu lạnh không cần luật sư

Tại phiên tòa, bầu không khí trở nên căng thẳng khi bị cáo Tùng thể hiện thái độ lạnh lùng đến tột độ. Dù Luật sư Nguyễn Minh Đăng (Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai) được chỉ định bào chữa, nhưng Tùng tuyên bố không cần luật sư. Khi được nói lời sau cùng, bị cáo gây phẫn nộ khi khẳng định: "Không có ý kiến gì và không ăn năn hối lỗi".

Bị cáo Lê Sỹ Tùng

Tùng khai nhận đã lên kế hoạch từ 9 tháng trước, chi 52 triệu đồng mua súng và 750 viên đạn. Tiêu chí chọn mục tiêu của bị cáo là nơi có thể bắn từ ngoài vào, có đường rút lui và dễ xóa dấu vết.

Thái độ xem thường mạng sống của bị cáo khiến đại diện Viện Kiểm sát phải thốt lên: "Hành vi nhẫn tâm đã tước đi tương lai của những đứa trẻ, phá vỡ bình yên cuộc sống ở vùng sâu vùng xa; xâm phạm đặc biệt nghiêm trọng an ninh trật tự, coi thường kỷ cương phép nước”.

Bản án nghiêm khắc cho kẻ coi thường pháp luật

HĐXX nhận định, dù Tùng có dấu hiệu tâm thần phân liệt, nhưng tại thời điểm gây án, bị cáo hoàn toàn đủ khả năng nhận thức, thực hiện hành vi quyết liệt và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Hành vi của Tùng là đặc biệt nghiêm trọng, tước đoạt quyền sống của nhiều người và gây chấn động dư luận.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Lê Sỹ Tùng mức án tử hình về tội Giết người; 10 năm tù về tội Cướp tài sản; 4 năm tù về tội danh liên quan đến vũ khí quân dụng; 1 năm tù về tội Hủy hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình; bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 1,6 tỷ đồng.

Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án

Các bị cáo: Lưu Minh Tiến bị tuyên án 3 năm tù về tội Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Nguyễn Văn Việt lĩnh 2 năm 6 tháng tù về tội Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và Phạm Quang Huy bị xử phạt 1 năm tù về tội Mua bán trái phép vũ khí quân dụng.