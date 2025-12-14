Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Nam sinh viên nghi nhảy lầu tự tử trong 1 trường đại học ở TPHCM

Sự kiện: Tin nóng

Một số sinh viên phát hiện có người nằm bất động dưới chân tòa nhà G của một trường đại học thuộc Đại học Quốc gia TPHCM

Ngày 14-12, cơ quan chức năng TPHCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ một nam sinh tử vong trong khuôn viên một trường đại học thuộc Đại học Quốc gia TPHCM.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 13-12, một số sinh viên phát hiện có người nằm bất động dưới chân tòa nhà G của một trường đại học thuộc Đại học Quốc gia TPHCM, phường Đông Hòa.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Khi tới gần kiểm tra, các sinh viên phát hiện nạn nhân là một nam thanh niên đã tử vong, sau đó nhanh chóng báo cơ quan chức năng.  

Nạn nhân tên C.H.L. (20 tuổi, ngụ TPHCM), là sinh viên năm 3 của trường này.

Công an cũng phát hiện trên tầng 5 của tòa nhà G có để lại ba lô và chiếc điện thoại, được xác định là của nạn nhân.

Phát hiện nữ sinh tử vong trong khuôn viên một trường cao đẳng ở TP HCM
Phát hiện nữ sinh tử vong trong khuôn viên một trường cao đẳng ở TP HCM

Bảo vệ một trường cao đẳng ở TP HCM đang đi tuần thì phát hiện một cô gái nằm bất động dưới sân.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thanh Thảo ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/12/2025 13:32 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Tin nóng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN