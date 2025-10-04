Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Điều tra vụ một thanh niên tử vong dưới mương nước

Sự kiện: Tin ngắn
Người dân đi làm ruộng tá hỏa phát hiện một thanh niên nằm úp mặt tử vong dưới mương nước, bên cạnh là chiếc xe máy.

9h sáng nay 4-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với VKSND cùng cấp và Trung tâm giám định Pháp y tỉnh đã khám nghiệm hiện trường, giám định pháp y tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết của một thanh niên.

Mương nước nơi phát hiện người thanh niên đã tử vong. Ảnh: PĐ

Trước đó khoảng 6h sáng nay, người dân tại phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng đi làm ruộng phát hiện một thanh niên đã tử vong nằm dưới mương nước, bên cạnh là xe máy biển số tỉnh Đồng Nai.

Công an phường La Gi đã phong tỏa hiện trường và tiến hành phối hợp điều tra. Nạn nhân tử vong trong tư thế nằm úp mặt, trên đầu đội nón bảo hiểm, mặc áo thun, quần jean.

Các đơn vị đang phong tỏa hiện trường để điều tra.

Đến 10h sáng nay đã xác định danh tính nạn nhân là NTN (31 tuổi), ngụ xã Suối Kiết, tỉnh Lâm Đồng.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

-04/10/2025 10:55 AM (GMT+7)
