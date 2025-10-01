Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Người đàn ông 68 tuổi tử vong bất thường trong khách sạn ở TP.HCM

Sự kiện: Tin ngắn
Công an điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông 68 tuổi được phát hiện tử vong trong khách sạn trên đường Phan Văn Hớn, TP.HCM.

Tối 1-10, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết của một người đàn ông trong khách sạn trên địa bàn.

Người đàn ông 68 tuổi tử vong bất thường trong khách sạn ở TP.HCM. Ảnh: XH

Nạn nhân được xác định là ông LĐ (68 tuổi, ngụ TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, ông LĐ được phát hiện đã tử vong trong phòng của một khách sạn nằm trên đường Phan Văn Hớn, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm, lấy lời khai các bên liên quan phục vụ công tác điều tra.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

