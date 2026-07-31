Một thiếu tá công an bị thương khi truy bắt tội phạm

Ngày 30/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đang tạm giữ hình sự Ngô Văn Long (SN 1993, trú phường Đông Sơn) để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, chống người thi hành công vụ, gây thương tích cho cán bộ công an khi đang làm nhiệm vụ.

Ngô Văn Long bị khống chế, bắt giữ.

Theo công an, thời gian qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an các phường Hạc Thành và Đông Sơn đồng loạt triển khai các tổ công tác, liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ tổ chức sử dụng, sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy.

Qua điều tra, công an xác định Ngô Văn Long là đầu mối cung cấp ma túy cho các con nghiện trên địa bàn. Đây là đối tượng từng có hai tiền án về các tội "Trộm cắp tài sản" và "Mua bán trái phép chất ma túy", nằm trong diện quản lý, đấu tranh của lực lượng công an.

Chiều 29/7, khi cảnh sát tiến hành triệu tập và khám xét nơi ở của Ngô Văn Long, lập tức đối tượng chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát. Trong lúc truy đuổi, Long dùng một ổ khóa bằng gang ném trúng vùng mặt thiếu tá Lê Huy Vinh.

Vụ tấn công khiến thiếu tá Vinh bị thương nặng ở vùng miệng và cằm, phải nhập viện cấp cứu, khâu gần 40 mũi. Ngay sau đó, lực lượng công an đã khống chế và bắt giữ Ngô Văn Long.

Khám xét nơi ở, công an thu giữ một lượng hồng phiến và ma túy đá. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Nguyễn Thị Hồng Nhung (trú phường Hàm Rồng), thu giữ thêm 20 viên hồng phiến.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.