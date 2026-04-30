Hai cán bộ, chiến sĩ Công an Hải Phòng bị thương khi đang làm nhiệm vụ

Khoảng 18h20 ngày 25/4, Nguyễn Văn Nhơn (SN 1999, trú tại Tổ dân phố Hợp Thành 7, phường Lê Ích Mộc, TP Hải Phòng) có hành vi đập phá đồ đạc, cầm dao đe dọa người thân tại nhà riêng.

Nhận tin báo, Công an phường Lê Ích Mộc đến giải quyết vụ việc. Lúc này, Nhơn dùng dao đâm bị thương một chiến sĩ công an phường.

Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng thăm hỏi chiến sĩ Công an phường Lê Ích Mộc.

Tiếp đó, vào khoảng 1h30 ngày 26/4, trước nhà số 186 Trần Nguyên Hãn (phường An Biên, TP Hải Phòng), Thiếu tá Nguyễn Đức Công, cán bộ Công an phường Lê Chân bị ngã gãy xương quay cổ tay phải trong quá trình ngăn chặn, bắt giữ nhóm nam giới điều khiển xe mô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Liên quan đến sự việc trên, chiều nay 29/4, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng đến thăm hỏi, động viên 2 cán bộ chiến sĩ bị thương trong khi làm nhiệm vụ đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng.

Lãnh đạo Công an TP Hải Phòng thăm hỏi cán bộ Công an phường Lê Chân.

Lãnh đạp Công an TP Hải Phòng biểu dương, ghi nhận tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của hai cán bộ, chiến sĩ trong quá trình công tác. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng nhanh chóng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội, bảo đảm tính răn đe và giữ vững kỷ cương, pháp luật.