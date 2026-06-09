Trung tá Công an bị đâm trọng thương khi vây bắt đối tượng nghiện ma túy

Với quyết tâm làm trong sạch địa bàn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy.

Theo đó, Công an tỉnh Thanh Hóa huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với Công an các xã, phường đồng loạt ra quân tổng rà soát, xét nghiệm chất ma túy đối với các đối tượng liên quan, các trường hợp có biểu hiện nghi vấn, kiên quyết phát hiện, quản lý, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy ngay từ cơ sở.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi, động viên đồng chí Khánh và gia đình.

Quá trình triển khai đợt cao điểm, sáng ngày 1/6, Tổ công tác do Trung tá Phạm Ngọc Khánh, Đội trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an xã Nông Cống tiến hành rà soát và xét nghiệm chất ma túy đối với các đối tượng liên quan đến ma túy trên địa bàn xã.

Khi Tổ công tác đến nhà để tuyên truyền, vận động, giải thích và mời đối tượng Lê Đình Triều (SN 1990, trú tại thôn Nam Giang, xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) lên trụ sở Công an xã xét nghiệm chất ma túy nhưng đối tượng không chấp hành, khóa cửa cố thủ bên trong phòng ngủ tầng 1, dùng dao nhọn để chống đối quyết liệt.

Đối tượng Lê Đình Triều và hung khí.

Đối diện với đối tượng manh động, có hung khí nguy hiểm, Trung tá Phạm Ngọc Khánh vẫn giữ vững bản lĩnh, trực tiếp tiếp cận, kiên trì tuyên truyền, vận động đối tượng buông hung khí, chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, đối tượng bất ngờ mở cửa, cầm dao lao ra tấn công tổ công tác.

Trong khoảnh khắc nguy hiểm, khi tính mạng, sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ và những người xung quanh bị đe dọa trực tiếp, Trung tá Phạm Ngọc Khánh đã dũng cảm lao lên khống chế đối tượng, quyết tâm tước bỏ hung khí để bảo vệ đồng đội và giữ an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Trong không gian chật hẹp, đối tượng đang trong trạng thái kích động mạnh, chống trả điên cuồng bằng dao nhọn, đồng chí Khánh bị đối tượng đâm trúng vùng cổ, đứt động mạch cảnh ngoài, mất nhiều máu, nguy hiểm đến tính mạng.

Ông Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa thăm hỏi, động viên đồng chí Khánh yên tâm điều trị.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, tổ công tác đã khẩn trương sơ cứu và đưa Trung tá Phạm Ngọc Khánh đến bệnh viện cấp cứu. Nhờ được cấp cứu kịp thời, đồng chí Khánh đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Đồng thời, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ Lê Đình Triều. Tiến hành xét nghiệm nhanh, đối tượng Triều dương tính với chất ma túy Methamphetamine. Tại Cơ quan Công an, Triều khai nhận đã sử dụng ma túy (dạng đá) vào tối 31/5.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lê Đình Triều về tội "Giết người" để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.