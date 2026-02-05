Tinh vi thủ đoạn ‘ém hàng’ của ổ nhóm mua bán ma túy Tobaco

Công an phường Từ Liêm, Hà Nội vừa điều tra phá thành công đường đây mua bán trái phép chất ma túy loại Tobaco, bắt giữ 3 đối tượng; thu giữ 154,33 gam ma túy loại MDMB- 4en- PINACA và ma túy loại MDMB- INACA.

Thượng tá Lê Xuân Hanh, Trưởng Công an phường Từ Liêm thông tin, thủ đoạn của các đối tượng trong vụ này rất tinh vi. Chúng giao dịch qua mạng, chuyển tiền qua tài khoản, “ém hàng” tại các địa điểm như gốc cây, bãi rác, vườn hoa công viên rồi gửi hình ảnh, kèm định vị vị trí cho khách đến lấy.

Đào Trung Hiến và Bùi Như Thành được dẫn giải đến địa điểm cất giấu ma túy

Khoảng 16h30 ngày 14-1-2026, tổ công tác Công an phường Từ Liêm thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn, khi đến khu vực đường Nguyễn Cơ Thạch phát hiện 2 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Thoáng thấy bóng lực lượng Công an, một nam thanh niên bỏ chạy, đánh rơi lại số tiền 150.000 đồng. Nam thanh niên còn lại được xác định là Trần Văn Tâm (SN 1999) trú tại xã Nam Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên. Tâm là đối tượng có 1 tiền án bị TAND quận Nam Từ Liêm (cũ) tuyên phạt 24 tháng tù giam tội mua bán trái phép chất ma túy vào năm 2023.

Dẫn giải Trần Văn Tâm đến hiện trường lấy ma túy

Tại chỗ, Tâm khai nhận đang giao dịch bán trái phép ma túy loại Tobaco cho khách mua, đồng thời tự nguyện nhặt tại gốc cây ven đường 2 túi nhựa màu trắng chứa thảo mộc khô màu nâu để giao nộp cho cơ quan Công an.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ và niêm phong tang vật, đưa đối tượng về trụ sở xác minh làm rõ. Kết quả giám định tại Phòng Kỹ thuật hình sự CATP Hà Nội xác định các sợi thảo mộc khô bên trong 2 túi nhựa là ma túy loại MDMB- 4en- PINACA và ma túy loại MDMB- INACA, có trọng lượng 4,624 gam.

Tâm khai số ma túy này mua qua tài khoản Zalo có tên “Thanh Longv” và “Việt” nhưng chưa gặp trực tiếp để trao đổi tiền - hàng. Tiền mua ma túy được các chủ tài khoản Zalo yêu cầu Tâm chuyển khoản. Nhận được tiền, người bán sẽ gửi ảnh và định vị vị trí cất giấu ma túy tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố Hà Nội để Tâm đến lấy.

Ma túy Tobaco được cất giấu tại những nơi khó ngờ

Nhận thấy đây là thủ đoạn hết sức tinh vi của các đối tượng mua bán ma túy loại Tobaco, chỉ huy Công an phường Từ Liêm đã chỉ đạo Tổ Phòng chống tội phạm tập trung lực lượng, mở rộng điều tra vụ án, bắt giữ các đối tượng liên quan.

Qua đó xác định chủ của 2 tài khoản Zalo giao dịch với Tâm là Đào Trung Hiến (SN 2004) và Bùi Như Thành (SN 2009) cùng trú tại xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ.

Quá trình điều tra xác định, Đào Trung Hiến và Bùi Như Thành là người cùng xã quen biết nhau từ tháng 11-2025. Do cần tiền chi tiêu cá nhân nên Hiến nảy sinh ý định mua ma túy Tobaco về bán kiếm lợi và rủ Bùi Như Thành tham gia cùng.

Hiến tìm mua các tài khoản ngân hàng, sim rác rồi cùng Thành lập tài khoản Zalo “Thanh Longv”, “Việt”. Hiến tìm kiếm nguồn mua ma túy trên mạng và chuyển tiền qua tài khoản.

Ma túy sẽ được người bán gửi qua đường xe khách đến Bến xe Mỹ Đình. Bùi Như Thành là người nhận và mang về nhà nghỉ ở tỉnh Phú Thọ để cân, chia thành các gói nhỏ.

Sau đó Thành, Hiến mang các gói ma túy đặt tại các tuyến đường trên địa bàn Hà Nội, chụp ảnh, định vị vị trí để khi nào có khách mua thì bán. Thành sử dụng tài khoản Facebook “Thanh Long” truy cập vào các hội nhóm về ma túy Tobaco để rao bán và để lại mã QR của Zalo “Thanh Longv” và “Việt” để khách mua liên lạc.

Khoảng 1 tuần trước thời điểm bị bắt, Hiến liên hệ mua 300g ma túy Tobaco về chia vào các gói nhỏ, mang đặt tại các tuyến đường Đỗ Xuân Hợp, Trần Văn Cẩn, Tân Mỹ, Hoàng Ngân, Hoàng Đạo Thúy, Phạm Hùng, Dương Đình Nghệ, Mễ Trì và Đại Lộ Thăng Long để cất giấu. Qua thống kê, xác định nhóm Thành - Hiến đã đặt ma túy tại 37 vị trí khác nhau trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày 14-1, Tâm liên hệ với Thành hỏi mua 100.000 đồng ma túy Tobaco. Sau khi nhận tiền, Thành gửi ảnh vị trí cất giấu ma túy và định vị tại đường Trần Văn Cẩn để Tâm đến lấy. Tâm lấy hàng đi giao dịch thì bị bắt quả tang.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ.