Liên tiếp dùng dao tấn công nhiều người tại gia đình vợ cũ

Ngày 25-9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Bạch Văn Thuận (sinh năm 1988, trú ở xã Trần Phú, Hà Nội) 13 năm tù về tội “Giết người”. Liên quan, Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1974, ở xã Chương Mỹ, Hà Nội) cũng bị tuyên phạt 3 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng".

Bị cáo Nguyễn Văn Hùng (bên trái) và Bạch Văn Thuận tại phiên tòa

Theo hồ sơ vụ án, tối 3-3-3024, bà Nguyễn Thị Sáu (sinh năm 1970, ở xã Chương Mỹ, Hà Nội) tổ chức cúng 49 ngày cho người con đã mất. Sau đó, bà Sáu mời một số người ăn cơm, uống rượu. Trong số đó có bị cáo Nguyễn Văn Hùng, là chồng cũ của bà Sáu, Bạch Văn Thuận là cháu bà Sáu và các con, cháu, em, họ hàng của bà Sáu. Quá trình ngồi ăn cơm Hùng và Thuận xảy ra mâu thuẫn cãi chửi nhau dẫn đến xô xát.

Hùng cầm chiếc bát bằng sứ (loại bát để nước chấm) đập vào mặt Thuận. Thấy vậy, mọi người can ngăn, đẩy Hùng đi về cách đó khoảng 40m. Khi về nhà, do bực tức vì bị Thuận chửi, Hùng lấy dao rựa đi tìm Thuận đánh trả thù.

Ra đến cổng, Hùng tiếp tục bị anh Nguyễn Phi Long (sinh năm 1999, ở xã Hồng Châu, Hải Phòng) cản lại. Do đó, Hùng vung dao chém làm anh Long bị thương tích cẳng tay trái.

Sau đó, Hùng tiếp tục cầm dao chạy về phía nhà bà Sáu chửi bới. Khi đến khu vực cổng nhà vợ cũ, Hùng thấy anh Hà (sinh năm 1974, người cùng địa phương) đang đứng ở đó nên cầm dao chém về phía anh Hà. Anh Hà bị chém trúng vào vùng đầu bên trái, ngã xuống đường.

Chém anh Hà xong, Hùng tiếp tục cầm dao chạy vào nhà bà Sáu tìm Thuận. Thấy vậy, bà Sáu chạy theo ngăn cản, giằng dao của Hùng kéo lại nên bị thương.

Lúc này, Thuận đang ở trong nhà bà Sáu nhìn thấy Hùng dùng dao chém mọi người nên lấy chiếc kéo dài 23,5cm, lao ra ngoài. Thuận dùng chân trái đạp vào người Hùng, ghì cổ Hùng xuống.

Sau đó, Thuận dùng kéo đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng gáy, cổ, vai, lưng… Hùng. Hùng dùng dao chém 2 nhát vào chân trái Thuận. Ngay sau đó, mọi người can ngăn, khống chế, đè Hùng nằm xuống đường, rồi đưa bị cáo này và những người bị thương đi cấp cứu.

Do được cấp cứu kịp thời nên Nguyễn Văn Hùng chỉ bị tổn hại 41% sức khỏe. Bà Nguyễn Thị Sáu, các anh Nguyễn Phi Long, Nguyễn Văn Hà và Bạch Văn Thuận bị thương nhẹ nên đã từ chối giám định thương tích.