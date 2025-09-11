Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong

Chiều 11/9, lãnh đạo xã Đông Thành (tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ án mạng chồng dùng dao đâm vợ tử vong.

Hiện trường vụ việc.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào khoảng 19h ngày 10/9, chị Võ Thị Ng. (SN 1972, trú xóm 6, xã Đông Thành) đi làm về thì xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với chồng là Nguyễn Xuân S. (SN 1972) đang nằm nghỉ trên võng trước thềm.

Sau ít câu cãi vã, chị Ng. lấy chiếc quạt của anh S. đang sử dụng rồi đánh liên tiếp vào đầu, mặt và tay chồng. Bị đánh, anh S. vùng dậy chạy vào bếp lấy 1 con dao bầu ra. Lúc này, chị Ng. dùng dụng cụ cào lúa tiếp tục đánh vào người chồng. Sau khi tránh được, anh S. dùng dao đâm liên tiếp 2 nhát vào người khiến chị Ng. gục xuống và tử vong tại chỗ.

Cơ quan công an có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nhận được tin báo, Công an xã Đông Thành lập tức có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Ngay trong đêm, công an đã bắt giữ Nguyễn Xuân S. và thu giữ con dao để điều tra vụ việc.

Hiện Công an xã Đông Thành đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ, tài liệu để bàn giao cho Công an tỉnh xử lý theo quy định.