Táo tợn cướp tiệm vàng, dùng dao tấn công chồng chủ tiệm khi bị truy bắt

Ngày 17-8, Công an phường Nếnh (Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết đơn vị vừa bắt giữ đối tượng táo tợn dùng hung khí cướp tiệm vàng, khiến chủ tiệm bị thương.

Thân Văn Nam bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 16-8, tại một cửa hàng vàng bạc ở tổ dân phố My Điền 1, đối tượng Thân Văn Nam (SN 1996, trú tại Tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh) đi vào hỏi mua chiếc nhẫn vàng loại 2 chỉ. Khi chị N.T.H., chủ cửa hàng, đưa nhẫn cho Nam xem thì đối tượng bất ngờ giật lấy rồi bỏ chạy.

Nghe tiếng hô hoán của vợ, anh Đ.T.Đ. (chồng chị N.T.H.) đuổi theo vài chục mét thì bắt kịp đối tượng. Khi bị anh Đ. khống chế, đối tượng đã dùng dao chống trả khiến anh này bị thương nhẹ ở tay. Biết Nam là người địa phương nên anh Đ. đã thả đối tượng đi.

Nắm được thông tin từ người dân, Công an phường Nếnh đã khẩn trương xác minh, truy tìm đối tượng. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ Thân Văn Nam.

Được biết, Thân Văn Nam là đối tượng đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện, vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.