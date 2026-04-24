Lai Châu: Chén rượu chưa tàn, mạng người đã mất vì việc trâu ăn ngô

Ngày 24/4, Công an tỉnh Lai Châu cho biết đã phối hợp cùng Công an xã Hồng Thu điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng trên địa bàn. Nguyên nhân được xác định do mâu thuẫn bộc phát khi các bên đang thương lượng việc trâu ăn ngô.

Trước đó, khoảng 10h ngày 15/3, Công an xã Hồng Thu nhận được tin báo về việc phát hiện thi thể ông Vàng A Khua (sinh năm 1973, trú tại bản Làng Sảng) tại khu vực lán nương của gia đình với nhiều vết thương nghiêm trọng ở vùng đầu.

Nhận định đây là vụ án có dấu hiệu giết người, lực lượng chức năng đã nhanh chóng bảo vệ hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lai Châu tiến hành khám nghiệm tử thi và rà soát đối tượng theo dấu vết nóng.

Căn cứ kết quả điều tra và lời khai của đối tượng, cơ quan Công an đã làm rõ diễn biến vụ việc: Sáng 15/3, Liều A Lồng (sinh năm 1976, trú cùng bản) đi kiểm tra nương thì phát hiện trâu nhà mình đang ăn ngô tại ruộng của ông Khua. Lồng tìm đến lán của ông Khua để thương lượng việc đền bù.

Đối tượng Liều A Lồng. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu.

Tại đây, hai người cùng uống rượu. Trong lúc quá chén, giữa Lồng và ông Khua xảy ra tranh cãi gay gắt về mức đền bù thiệt hại. Khi mâu thuẫn lên đỉnh điểm, ông Khua dùng tay đấm và dùng ống điếu đánh vào tay Lồng.

Sẵn có men rượu, Lồng giật lấy chiếc điếu cày, đánh liên tiếp hai nhát vào vùng đầu khiến nạn nhân bị thương nặng. Khi thấy ông Khua vùng chạy ra khỏi lán được khoảng 50m rồi gục xuống, Lồng không cứu giúp mà bỏ mặc nạn nhân tại hiện trường và đi về nhà.

Để che giấu hành vi phạm tội, Lồng dặn con trai không được tiết lộ việc mình từng đi uống rượu với nạn nhân. Khi bị triệu tập, đối tượng liên tục đưa ra các bằng chứng ngoại phạm giả và quanh co chối tội.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng những chứng cứ không thể chối cãi tại hiện trường, sau hơn 2 giờ đấu tranh trực diện, Liều A Lồng đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi giết người.

Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.