Tạm giữ 5 đối tượng về hành vi “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”

Trước đó, khoảng 13h30, ngày 1/1, Công an xã Phú Hòa (tỉnh An Giang) tiếp nhận tin báo của người dân tại nhà của ông Nguyễn Văn Vô (ấp Kinh Đào, xã Phú Hòa) xảy ra vụ việc đánh nhau khiến 1 người trọng thương. Xác định đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, cần phải kịp thời điều tra làm rõ, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xuống phối hợp cùng Công an xã Phú Hoà và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy xét những đối tượng gây án.

Các đối tượng bị tạm giữ hình sự.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong ngày 2 và 3/1, cơ quan Công an nhanh chóng xác định, mời các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng quanh co không thừa nhận, trước những chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, cùng lập luận sắc bén của điều tra viên, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, do có mâu thuẫn từ việc đổ rác ở khu vực chợ Kinh Đào, xã Phú Hòa, tỉnh An Giang giữa gia đình Nguyễn Văn Vô và gia đình Huỳnh Thị Nhí (cùng cư trú ấp Kênh Đào, xã Phú Hòa) nên 2 bên xảy ra cự cãi và được Công an xã Phú Hòa mời về làm việc, cho cam kết không tái phạm. Đến khoảng 13h30, ngày 1/1, trong lúc Tiền (con ông Vô) đang nhậu tại nhà cùng Vủ, Triều, Sang, Tấn và một số người bạn thì nhóm của Nhí gồm: Nhí, Huỳnh Hữu Phúc (SN 1983, cư trú xã Định Mỹ, tỉnh An Giang) và một số đối tượng khác đến khiêu khích dẫn đến đánh nhau.

Trong lúc xô xát giữa 2 bên, Vủ dùng búa đập vào đầu Phúc gây chấn thương sọ não; còn Sang, Tiền, Tấn và Triều cầm ghế, gạch đá và mũ bảo hiểm truy đuổi nhóm của Nhí gây ANTT. Sau đó, Phúc được gia đình chuyển lên Bệnh viện tại TP Hồ Chí Minh cấp cứu, điều trị.