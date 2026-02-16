Khởi tố nhóm đối tượng dùng súng đe dọa, đánh con nợ đòi 10 triệu đồng

Trước đó, chiều 14/2/2026, Lê Thành Long cùng với Dương Đức Việt và Phạm Nam Khánh (SN 2010), Lê Minh Đ. (SN 2007), Nguyễn Khánh V. (SN 2007), cùng trú tại phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên đến quán cắt tóc của anh D.V.T (SN 1996, trú tại phường Hồng Châu, tỉnh Hưng Yên) và sử dụng hung khí đe doạ, đánh gây thương tích cho anh T. để đòi nợ số tiền 10.000.000 đ (mười triệu đồng) mà trước đó anh T. đã vay của Long.

Hình ảnh nhóm đối tượng sử dụng hung khí đe doạ, đánh gây thương tích cho anh D.V.T.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, Công an phường Hồng Châu phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiến hành áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương truy xét, xác minh làm rõ nội dung vụ việc.

Các đối tượng và vật chứng trong vụ án.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 15/2/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên ra Quyết định khởi tố vụ án, Khởi tố bị can đối với Lê Thành Long, Dương Đức Việt, Phạm Nam Khánh về hành vi Cướp tài sản quy định tại Khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự; ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thành Long, Dương Đức Việt; ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Nam Khánh.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.