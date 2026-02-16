Khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng do đốt pháo nổ

Theo hồ sơ vụ án, các bị can bị khởi tố gồm Hoàng Văn Minh (sinh năm 2001) và Hoàng Văn Huy (sinh năm 2007), cùng trú tại thôn Đại Từ, xã Quảng Bị, thành phố Hà Nội. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, cơ quan chức năng xác định Hoàng Văn Minh đã sử dụng mạng xã hội Telegram để đặt mua số lượng lớn pháo nổ, bao gồm 100 quả pháo nổ, 1 hộp pháo hoa nổ và 1 bánh pháo tép với mục đích sử dụng trong dịp Tết.

Các đối tượng trong vụ việc

Diễn biến sự việc cho thấy, trong khoảng thời gian từ 15h đến 21h ngày 20-12-2025, Minh và Huy đã mang số pháo trên đi đốt tại nhiều vị trí khác nhau trên địa bàn thôn Đại Từ. Các đối tượng đã thực hiện hành vi đốt 27 quả pháo nổ và 1 bánh pháo tép, gây ra tiếng nổ lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân tại khu vực dân cư.

Hành vi của các đối tượng đã bị phát hiện khi Tổ công tác Công an xã Quảng Bị thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát vào đêm 20-12-2025. Ngay khi nghe tiếng nổ bất thường, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng khoanh vùng, xác minh và triệu tập các đối tượng về trụ sở làm việc; đồng thời thu giữ toàn bộ tang vật để củng cố hồ sơ ban đầu, báo cáo Công an thành phố Hà Nội điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tang vật cơ quan công an thu giữ

Căn cứ vào tài liệu và chứng cứ thu thập được, ngày 13-2-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Minh và Hoàng Văn Huy theo quy định của pháp luật. Qua vụ việc này, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng pháo nổ trái phép dưới mọi hình thức. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh, đồng thời đề nghị quần chúng nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tố giác tội phạm để góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.