Muốn lấy lại tiền do Shark Thủy lừa đảo, người phụ nữ mất thêm 15 tỷ đồng

TAND TP Hà Nội vừa xét xử sơ thẩm 36 bị cáo trong đường dây “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” xảy ra tại Công ty Thương mại và Tư vấn Master Group.

Người có vai trò cầm đầu trong số này là Hồ Thị Bích Ngọc (SN 1996, ở phường Tây Mỗ, Hà Nội) bị tuyên án tổng hợp 13 năm tù về hai tội danh trên. Ngoài ra, Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1996, ở xã Tuấn Sơn, Lạng Sơn) án 10 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 2004, ở phường Trường Vinh, Nghệ An) án 9 năm tù. Các bị cáo còn lại nhận từ án treo, bằng thời gian tạm giam đến 8 năm tù.

Các bị cáo trong đường dây lừa đảo tại Công ty Master Group hầu tòa.

Theo cáo trạng, đầu năm 2020, Hồ Bích Ngọc thành lập Công ty Master Group và dù không được cấp giấy phép nhưng vẫn hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư tài chính, ngoại hối nhằm mục đích lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư để chiếm đoạt tài sản.

Ngọc liên hệ với một người quốc tịch Đài Loan tên “Peter” (chưa xác định được nhân thân), là đại diện của các sàn GFS (có đường link: https://gfsmarkets.com) và TOPMAX (có đường link: https://topmaxglobal.com) cùng người tên “Alex” (chưa xác định được nhân thân), là đại diện sàn Richsmart (có đường link: https://ricsmagroup.com) để làm “Referral link” cho các sàn giao dịch ngoại hối này.

Cụ thể, Ngọc sẽ liên hệ với bộ phận hỗ trợ (Support) của các sàn giao dịch này thông qua Email hoặc “Chat bot” trên sàn giao dịch để được cấp “tài khoản môi giới” (Link ref) rồi hoạt động. Bị cáo sẽ được trả tiền hoa hồng môi giới theo khối lượng giao dịch của đối tác gắn với tài khoản đó (tiền COM).

Ngọc thỏa thuận về tiền COM với các sàn và yêu cầu Support của sàn cài đặt tiền COM theo cấp độ 1, 2, 3, 4 để Ngọc cài cho các tài khoản cấp dưới, gồm: Cấp Quản lý, Leader, Sale, Khách hàng được Back COM. Tổng tiền COM Ngọc nhận được sẽ chia cho các “Link ref” phía dưới.

Về thủ đoạn hoạt động phạm tội, cơ quan tố tụng xác định bộ phận kinh doanh (Sale) của Công ty Master Group giữ vai trò là trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhân viên Sale khi vào làm việc được đào tạo quy trình như sau: Sử dụng điện thoại di động và các tài khoản ảo để kiếm khách hàng thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội Zalo, Facebook hoặc khi tham gia các sự kiện có nhiều người tiềm năng kinh tế để tiếp cận, kết bạn, làm quen sau đó giới thiệu về thị trưởng tài chính vĩ mô, nói về các cơ hội đầu tư ngoại hối, thôi thúc ham muốn đầu tư của khách hàng; từ đó hướng dẫn, mời chào đầu tư vào sản ngoại hối.

Khi khách hàng tham gia đầu tư, các đối tượng sẽ hướng dẫn đi lệnh để “cháy” tài khoản rồi chiếm đoạt tiền.

Những tài khoản mạng xã hội của nhân viên Sale được xây dựng là những người có điều kiện kinh tế, kinh doanh thành đạt trên nhiều lĩnh vực khác nhau, có nhiều kinh nghiệm trong đầu tư bất động sản, chứng khoán, ngoại hối...

Bằng thủ đoạn như trên, từ năm 2023 đến 2024, Hồ Thị Bích Ngọc và đồng phạm đã thực hiện 30 vụ lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại tổng số tiền hơn 40 tỷ đồng. Bị cáo Ngọc hưởng lợi 10 tỷ đồng trong đó.

Bị lừa rồi tiếp tục bị lừa

Một trong các bị hại của Công ty Master Group là bà Nhung (SN 1972, ở Hà Nội). Điều tra xác định bà Nhung từng là bị hại trong vụ án “Shark Thủy” (Nguyễn Ngọc Thủy) lừa đảo. Do vậy, bà thường truy cập nhóm Zalo “Sark Thủy” – nơi tập hợp các bị hại trong vụ án này.

Cũng trong nhóm Zalo này, bà quen Lương Văn Quỳnh – nhân viên Sale Công ty Master Group. Quỳnh tự giới thiệu tên là Ngô Quang Sáng, hiện đang kinh doanh tại Singapore và có đầu tư vào sàn ngoại hối nên kiếm được nhiều tiền.

Sáng cho biết cũng là bị hại, mất 7 tỷ đồng khi đầu tư vào Công ty Egroup của “Shark Thủy” nhưng đang đầu tư ngoại hối tại sàn GFS, kiếm được lợi nhuận rất cao và dụ dỗ bà Nhung tham gia để kiếm lại số tiền đã bị “Shark Thủy” chiếm đoạt.

Để bà Nhung tin tưởng, Sáng gửi nhiều hình ảnh tài khoản giao dịch có lợi nhuận cao và nói có mua được thông tin biết rõ cổ phiếu nào tăng giảm trong thời gian tháng 9,10/2024 nên phải tranh thủ đầu tư. Anh ta sẽ bố trí người giỏi về lĩnh vực đầu tư tài chính để tư vấn, hướng dẫn bà Nhung giao dịch tại sàn GFS để có lợi nhuận cao.

Sau đó, Lương Văn Quỳnh sử dụng tài khoản Zalo “Lương Văn Quỳnh" liên hệ với bà Nhung, tự giới thiệu là cháu của Sáng; hẹn gặp cà phê trực tiếp để giúp đỡ bà Nhung giao dịch ngoại hối.

Để dụ dỗ bà Nhung nạp nhiều tiền vào sàn GFS, mỗi lần Quỳnh gặp nhau tại quán cà phê, Quỳnh đi cùng Phạm Thị Thu Chang (nhân viên Sale khác), giới thiệu là người yêu của mình.

Bị cáo Chang nói cũng đang đầu tư ngoại hối, được Quỳnh giúp đỡ nên kiếm được nhiều tiền. Do tin tưởng các đối tượng, bà Nhung đồng ý lập tài khoản, nạp tiền vào sàn GFS để giao dịch theo hướng dẫn của Quỳnh.

Từ tháng 4 đến tháng 9/2024, bà Nhung chuyển tổng số hơn 16,2 tỷ đồng đến các tài khoản ngân hàng của sàn GFS thông qua cổng trung gian thanh toán APPOTAPAY, hiển thị bằng mã QR CODE. Sau khi nạp tiền, bà giao dịch theo hướng dẫn của Quỳnh thì bị thua lỗ và cháy tài khoản.

Đến nay, bà đã rút được hơn 1,2 tỷ đồng; còn bị chiếm đoạt hơn gần 15 tỷ đồng và các bị cáo chưa bồi thường cho bà.

*Tên bị hại đã được thay đổi.