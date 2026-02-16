Lén trộm lại xe vừa bị tạm giữ sau khi vi phạm nồng độ cồn

Trước đó khi thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra, xử lý chuyên đề vi phạm nồng độ cồn, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại đường Nguyễn Đình Chiểu, tổ 12, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

Sau khi lực lượng chức năng kiểm tra xe mô tô BKS 20B2-508.xx do anh Đ.A.Q (SN 1976, trú phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển và phát hiện nhiều vi phạm trong hơi thở có nồng độ cồn 0,147 mg/l khí thở; Không có giấy phép lái xe; Không có chứng nhận đăng ký xe.

Cơ quan chức năng tiến hành làm việc với lái xe Đ.A.Q

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, biên bản tạm giữ và niêm phong phương tiện theo đúng quy định, đưa xe vào khu vực tạm giữ.

Tuy nhiên trong lúc lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, Đ.A.Q đã lợi dụng sơ hở, lén vào khu vực tạm giữ phương tiện, tháo dây khóa và dắt trộm chiếc xe mô tô nêu trên ra khỏi khu vực kiểm soát. Đối tượng sau đó di chuyển xe và để tại lề đường, cách chốt kiểm tra nồng độ cồn khoảng 70m.

Qua đấu tranh, Đ.A.Q thừa nhận hành vi lén lút dắt xe khỏi nơi tạm giữ. Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với Công an phường Phan Đình Phùng tạm giữ người cùng tang vật, phương tiện liên quan, bàn giao để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, theo quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), hành vi cố ý lén lút chiếm đoạt tài sản có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Trộm cắp tài sản”, kể cả trong trường hợp tài sản đó là phương tiện của chính người vi phạm nhưng đã bị cơ quan chức năng tạm giữ hợp pháp.

Phương tiện do lái xe Đ.A.Q điều khiển.

Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân: Tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia; Nghiêm túc chấp hành hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra của lực lượng CSGT; Không có hành vi tự ý lấy lại phương tiện khi đang bị tạm giữ theo quy định.

Lực lượng chức năng khẳng định sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chống đối hoặc có hành vi trộm cắp phương tiện nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và an toàn giao thông trên địa bàn.