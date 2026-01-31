Bắt đối tượng có 5 tiền án, dùng dao, dây điện trói nạn nhân để cướp tài sản

Trước đó, vào chiều ngày 27/1, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của chị Hoàng Thị Linh, sinh năm 1976, trú tại thôn Hợp Tiến, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh về việc bị một đối tượng nam giới đột nhập vào nhà riêng. Tại đây, đối tượng đã dùng dao uy hiếp, khống chế, sau đó dùng băng dính và dây điện trói chị vào ghế ở phòng bếp rồi chiếm đoạt 3 chiếc điện thoại di động trị giá khoảng 8 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Hiệp.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với Công an xã Ngọc Thiện khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, làm việc với bị hại để xác minh đặc điểm của đối tượng và hung khí mà đối tượng đã sử dụng. Qua rà soát đặc điểm nhận dạng và hung khí gây án, lực lượng Công an nhanh chóng xác định nghi phạm thực hiện hành vi “Cướp tài sản” là Nguyễn Văn Hiệp. Đây là đối tượng có nhân thân xấu với 5 tiền án, không có nghề nghiệp và nơi cư trú ổn định, thường xuyên sống lang thang.

Ngày 29/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ Nguyễn Văn Hiệp về hành vi “Cướp tài sản” để tiếp tục xác minh và mở rộng điều tra theo quy định.