Khởi tố nhóm cá độ World Cup 2026 kết hợp bán lô đề ở Tuyên Quang

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố 4 bị can về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự, gồm Lê Văn Sơn (SN 1999), Lê Văn Trường (SN 2002), Hoàng Văn Điệp (SN 1999) và Phạm Văn Cường (SN 1991), cùng trú tại phường Mỹ Lâm. Các bị can bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê Văn Sơn và Lê Văn Trường tham gia cá độ các trận đấu thuộc World Cup 2026. Ngoài ra, Sơn còn bán số lô, số đề trái phép cho Phạm Văn Cường và Hoàng Văn Điệp để hưởng hoa hồng, đồng thời giao dịch với nhiều người tại các tỉnh, thành khác chưa xác định được nhân thân.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch trái phép trong vụ án hơn 70 triệu đồng.

Lê Văn Sơn, Lê Văn Trường, Phạm Văn Cường, Hoàng Văn Điệp (từ trái qua phải) tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, thời gian diễn ra World Cup 2026, hoạt động đánh bạc, nhất là cá độ bóng đá trên địa bàn có diễn biến phức tạp. Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh với loại tội phạm này, lực lượng công an đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, xử lý các đối tượng vi phạm.

Qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận tin báo của người dân, ngày 16/6, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Nhữ Khê huy động 7 tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp tại nhiều địa điểm thuộc xã Nhữ Khê, phường Mỹ Lâm và phường An Tường.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, tang vật cùng dữ liệu điện tử phục vụ điều tra. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 26/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can nêu trên để điều tra về hành vi đánh bạc.

Vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng nhằm làm rõ những người liên quan để xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân không tham gia cá độ bóng đá, đánh bạc dưới mọi hình thức, đặc biệt trên không gian mạng; đồng thời chủ động tố giác các hành vi vi phạm để góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.