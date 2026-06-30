Vì sao hành vi đánh bạc trên điện thoại của Bùi Văn Việt bị phát hiện?

Theo đó, vào 22h40 ngày 23/6, khi làm nhiệm vụ tại thôn Xuân Sơn, Công an xã Trung Giã tiến hành kiểm tra hành chính Bùi Văn Việt (SN 1995).

Qua kiểm tra, Việt đã tự giác giao nộp một điện thoại di động và khai nhận sử dụng thiết bị này để tham gia đánh bạc trên mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá.

Bùi Văn Việt tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội.

Tổ công tác đã lập biên bản, đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở Công an xã để tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân không tham gia các hình thức đánh bạc, cá độ dưới mọi hình thức, kể cả trên không gian mạng. Những hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm.