Bắt nhóm thiếu niên dùng hung khí truy sát người đi đường ở Hà Nội

Ngày 18/6, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Bồ Đề đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc một nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí tấn công người đi đường, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, Công an phường Bồ Đề tiếp nhận tin báo của anh H.M.T. và anh T.H.L. về việc bị một nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí tấn công gây thương tích vào đêm 9/6.

Dựng hiện trường khi 3 đối tượng cố ý gây thương tích người đi đường

Cụ thể, khoảng 23h50 cùng ngày, anh T.H.L. điều khiển xe máy chở anh H.M.T. di chuyển qua khu vực tái định cư Ngọc Thụy, gần Trường THCS Ngọc Thụy thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh thiếu niên đi trên 3 xe máy.

Sau khi rời khỏi khu vực, hai nạn nhân tiếp tục di chuyển thì bị một số đối tượng trong nhóm dùng hung khí đuổi theo tấn công, khiến cả hai bị thương.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an phường Bồ Đề đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ khẩn trương xác minh vụ việc, rà soát hệ thống camera an ninh, thu thập chứng cứ, lấy lời khai những người liên quan và truy xét các đối tượng gây án.

Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định 3 đối tượng liên quan gồm T.T.H.S. (SN 2010, trú tại phường Ngọc Hà), N.M.Đ. (SN 2009, trú tại phường Ngọc Hà) và Đ.T.T. (SN 2012, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội). Các đối tượng đều chưa có tiền án, tiền sự.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy các đối tượng có liên quan đến hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự địa phương.

Công an phường Bồ Đề đã triệu tập các đối tượng cùng người giám hộ để làm việc, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò và mức độ liên quan của từng cá nhân trong vụ việc. Hiện cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ, tiếp tục điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.