Hồ sơ vụ án: Án mạng trong đêm bão và màn đấu trí với cử nhân Luật có IQ cao (kỳ cuối)

Cuối tháng 8/2018, trong đêm mưa lớn sau bão, một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại một căn nhà ở TP Hưng Yên (cũ), khiến 2 vợ chồng tử vong. Hiện trường gần như không để lại dấu vết rõ ràng, ngoài một dấu vân tay mờ và lời kể ít ỏi của nhân chứng. Dù hàng chục mũi trinh sát được triển khai, rà soát hàng trăm đối tượng, danh tính hung thủ vẫn là ẩn số, đẩy chuyên án vào thế bế tắc kéo dài...

Quá trình truy tìm hung thủ là cử nhân trường Luật

Chỉ ít giờ sau khi án mạng xảy ra, cơ quan điều tra tiếp nhận tin trình báo của chị Lê Thị Kim Chung về việc bị mất trộm túi xách tại Khoa sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên vào rạng sáng 18/8/2018. Bên trong túi có tiền, thẻ ngân hàng cùng nhiều giấy tờ quan trọng, tổng giá trị hơn 130 triệu đồng. Đây là một vụ trộm xảy ra ở nơi công cộng, trong khung giờ nhạy cảm, với cách thức nhanh gọn và khá liều lĩnh.

Từ kinh nghiệm thực tiễn, ban chuyên án nhận định kẻ gây ra vụ trộm này nhiều khả năng là đối tượng có "thâm niên", hoạt động trôi nổi và không ngại mạo hiểm. Đáng chú ý hơn, đặc điểm hành vi của đối tượng có nhiều điểm tương đồng với giả thiết về hung thủ trong vụ án mạng trước đó. Chính vì vậy, hướng điều tra bắt đầu được mở rộng, không còn bó hẹp trong phạm vi một vụ án đơn lẻ mà chuyển sang rà soát theo chuỗi hành vi.

Quá trình xâu chuỗi nhanh chóng dẫn các trinh sát quay lại một vụ trộm xảy ra trước đó gần 2 tháng, tại nhà anh Phan Đức Ảnh vào ngày 20/6/2018. Trong vụ việc này, kẻ gian đã lấy đi tiền, trang sức và một chiếc điện thoại Samsung Plus. Dù giá trị tài sản không lớn, nhưng phương thức gây án có điểm chung rõ rệt là lợi dụng sơ hở, ra tay nhanh và gần như không để lại dấu vết đáng kể.

Cảnh sát làm việc tại hiện trường vụ án mạng. Ảnh: C.A.

Chiếc điện thoại bị mất trở thành điểm then chốt của hướng điều tra. Qua xác minh, cơ quan công an xác định thiết bị này đang được sử dụng bởi Trần Mạnh Trung (tức Trung "Xuân"), một đối tượng nghiện ma túy, có nhiều mối quan hệ phức tạp trên địa bàn TP Hưng Yên. Trung được xác định là người thường xuyên thu nhận tài sản không rõ nguồn gốc từ các đối tượng khác để đổi lấy ma túy.

Trong quá trình làm việc, Trung khai đã nhiều lần nhận điện thoại do các đối tượng mang đến trao đổi. Đáng chú ý, trong số những người thường xuyên qua lại có một cái tên xuất hiện lặp đi lặp lại là Đinh Công Tráng (SN 1977, trú tại phường An Tảo, TP.Hưng Yên cũ). Không chỉ dừng lại ở đó, Trung còn cung cấp thêm thông tin về việc vào cuối tháng 7/2018, Tráng từng mang đến một chiếc iPhone Plus màu hồng để đổi lấy ma túy. Đây thời điểm chỉ cách vụ án mạng khoảng hơn 10 ngày.

Những dữ kiện rời rạc bắt đầu được kết nối lại theo một trục logic rõ ràng hơn. Một đối tượng nghiện, thường xuyên lang thang, có liên hệ với các vụ trộm cắp, xuất hiện trong thời gian sát với thời điểm gây án, đồng thời có dấu hiệu bất minh về mặt thời gian, tất cả khiến Đinh Công Tráng nhanh chóng trở thành trọng điểm xác minh của ban chuyên án.

Đối tượng Đinh Công Tráng. Ảnh: C.A.

"Khi nghe nguồn tin trinh sát báo về, ban chuyên án khá bất ngờ trước nhân thân của Tráng. Tráng sinh ra trong một gia đình cơ bản, từng tốt nghiệp Đai học Luật Hà Nội. Theo người dân địa phương, thời đi học Tráng rất nổi bật với sự thông minh, trí nhớ tốt. Sau khi ra trường, Tráng có một công việc phù hợp, đúng chuyên ngành là cán bộ tư pháp tại một phường ở TP.Hưng Yên cũ", Trung tá Trịnh Văn Phong, thành viên ban chuyên án nhớ lại.

Nhưng chỉ 2 năm sau, Tráng dính vào tệ nạn xã hội, bị đuổi việc khỏi cơ quan nhà nước. Đối tượng đi lang thang khắp nơi và vết trượt dài bắt đầu. Năm 2009, Tráng quen một cô tiếp viên ở quán bia, tự giới thiệu tên là Minh. Đến khoảng tháng 8/2009, Tráng đã rủ cô gái đi chơi sau đó hiếp dâm cô gái này và bị TAND quận Hai Bà Trưng (cũ), TP.Hà Nội xử 30 tháng tù cho hưởng án treo.

Ngoài ra, Tráng còn có 1 tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng. Tráng sống cùng người vợ thứ 2 làm công nhân may và cô con gái nhỏ. Tuy nhiên, vướng vào ma túy đá, lại không có việc làm ổn định, đêm đến, hắn thường lang thang khắp nơi để "hành nghề" trộm cắp vặt.

Nguồn tin trinh sát cũng báo về, Tráng có quan hệ xã hội phức tạp, có nhiều bạn nghiện, trộm cắp, thường tụ tập cùng nhau để sử dụng ma túy. Đặc biệt vào đêm 16, rạng 17/8, Tráng có bất minh về mặt thời gian. Ngay lập tức Tráng được đưa vào "tầm ngắm".

Cử nhân Luật với IQ cao khi đối phó với cơ quan điều tra

Tuy nhiên, quá trình đấu tranh với đối tượng không hề đơn giản. Với nền tảng kiến thức pháp luật, Tráng tỏ ra rất tỉnh táo trong từng câu trả lời, luôn giữ thái độ bình tĩnh và tìm cách né tránh những nội dung bất lợi. Đối tượng thừa nhận đã thực hiện hai vụ trộm tài sản, trong đó có vụ tại bệnh viện, nhưng kiên quyết phủ nhận mọi liên quan đến vụ án mạng.

Không chỉ dừng ở việc chối tội, Tráng còn chủ động đưa ra các lập luận nhằm chứng minh mình vô can, trong đó đáng chú ý là việc xây dựng chứng cứ ngoại phạm dựa trên yếu tố thời gian và khoảng cách. Đối tượng cho rằng trong khoảng thời gian ngắn, bản thân không có phương tiện di chuyển nên không thể xuất hiện tại hiện trường.

"Tráng vốn là người được học hành bài bản, nắm rất chắc các kiến thức luật và đặc biệt cảm giác đối tượng có chỉ số IQ rất cao. Bất kì câu hỏi nào của điều tra viên, Tráng đều sắp xếp rất nhanh, phản ứng cực kì nhạy bén và nảy số câu trả lời để đối phó. Đặc biệt, Tráng còn tạo các bằng chứng ngoại phạm, chứng minh vào đêm 16, rạng 17/8, Tráng không có mặt tại hiện trường", Trung tá Phong kể lại.

Trung tá Trịnh Văn Phong, thành viên Ban chuyên án kể lại với PV Dân Việt về hành trình truy tìm hung thủ. Ảnh: Xuân Huy.

Trước tình huống này, ban chuyên án buộc phải thay đổi cách tiếp cận, chuyển từ đối thoại trực diện sang bóc tách từng chi tiết trong lời khai, đồng thời đối chiếu với các dữ liệu khách quan đã thu thập được.

"Tráng có biệt tài đi bộ rất nhanh. Đây chính là điểm mấu chốt để Tráng lợi dụng làm bằng chứng ngoại phạm cho mình khi cho rằng trong khoảng thời gian ngắn Tráng không thể đến địa điểm gây án khi không có phương tiện di chuyển. Tráng chắc chắn đó là bằng chứng ngoại phạm mình", Trung tá Phong nhớ lại.

Thậm chí, ngay sau khi gây án, Tráng nhanh chóng tạo ra các bằng chứng ngoại phạm như dặn vợ đi Hà Nội, Hải Dương, đi gặp bạn bè và sang Thái Bình.

Trong suốt 3 ngày liên tiếp, các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm trực tiếp tham gia đấu tranh, từng bước làm rõ những mâu thuẫn trong lời khai. Các mũi điều tra đã tỏa đi hàng chục tỉnh, thành phố nhằm xác minh rõ nhất những bằng chứng về các hoạt động của Tráng sau khi gây án.

Cùng với việc đấu tranh với đối tượng, những mẫu vật thu được tại nhà Tráng cũng nhanh chóng được lực lượng kỹ thuật hình sự tiến hành giám định. Một trong số 3 con dao thu được tại nhà Tráng có dấu vết tương đồng với những vết thương trên cơ thể vợ chồng anh nạn nhân.

Đinh Công Tráng tại phiên tòa xét xử. Ảnh: TTXVN.

Tuy nhiên, thời điểm thu giữ con dao này đã cách thời gian xảy ra vụ án cả nửa tháng. Lực lượng chức năng đã tiến hành giám định con dao bầu một cách cẩn trọng, tỉ mỉ nhất. Dù Tráng đã rửa dao rất nhiều lần bằng nước, quá trình giám định vẫn phát hiện phần chuôi và lưỡi dao, sâu trong các kẽ thớ gỗ vẫn còn ADN của đối tượng cũng như bị hại.

Sau 17 ngày nỗ lực, khẩn trương về cả lực lượng, phương tiện điều tra, truy xét, đến ngày 3/9/2018, trước hệ thống tài liệu và chứng cứ được thu thập một cách chặt chẽ, Đinh Công Tráng buộc phải thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo lời Tráng khai nhận, do nghiện ma túy nên đêm đêm, hắn thường lang thang để xem nhà nào sơ hở, không khóa cửa, đột nhập vào trộm cắp các tài sản gọn nhẹ như điện thoại, ví tiền. Đêm 16, rạng 17/8, bất chấp thời tiết mưa bão, Tráng đến khu vực nhà anh Tr.

Nhìn qua cổng, hắn phát hiện cửa lách không khóa nên trèo qua, rón rén vào phòng ngủ của anh Tr., chị H. Lúc này, điện thoại của chị H. đang sạc ở đầu giường. Đúng lúc Tráng với tay lấy điện thoại thì chị H. thức giấc, túm lại. Tráng rút dao đâm chị H. tử vong ngay tại thành giường. Nghe tiếng kêu của vợ, anh Tr. tỉnh giấc, lao vào ôm đối tượng giằng co và bị Tráng dùng dao đâm liên tiếp khiến cả 2 vợ chồng anh Tr tử vong.

Ngày 14/8/2019, TAND tỉnh Hưng Yên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đinh Công Tráng. Tại tòa, bị cáo vẫn không thừa nhận việc sát hại 2 nạn nhân. Thậm chí, Tráng còn từ chối luật sư mà gia đình bị cáo thuê để bào chữa vì cho rằng không đồng nhất quan điểm bào chữa của vị luật sư.

Qua 1 ngày đấu tranh xét hỏi, căn cứ vào các chứng cứ khách quan, vật chứng của vụ án, các kết luận giám định mẫu AND thu giữ được của bị cáo và người bị hại tại chuôi dao là vật chứng của vụ án. HĐXX khẳng định Đinh Công Tráng là hung thủ giết hại vợ chồng anh Tr. và chị H. trong đêm mưa bão.

HĐXX tuyên phạt Đinh Công Tráng 4 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản", Tử hình về tội "Giết người". Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành chung cho cả hai tội là Tử hình.