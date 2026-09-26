Giả danh Cảnh sát cơ động cưỡng đoạt tài sản khiến 1 người tử vong

Theo tài liệu điều tra, trước đó, Ý giả danh làm Cảnh sát cơ động (CSCĐ) để chặn các xe vi phạm giao thông của người dân nhằm mục đích đe dọa và tư lợi cá nhân nên đã tìm mua các vật dụng giống của CSCĐ như: Biển tên, trang phục, dùi cui, đèn pin, còi...

Tối 24/9, Ý đi xe máy, mang các vật dụng trên từ phòng trọ tại phường Phan Đình Phùng đến địa bàn xã Vô Tranh, sau đó tìm chỗ vắng để thay quần áo CSCĐ, cầm dùi cui, đèn pin thực hiện ý đồ của mình.

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Nguyễn Như Ý.

Khoảng 21h40, thấy một người điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, Ý ra tín hiệu uy hiếp tinh thần, bắt người này dừng phương tiện. Do lo sợ bị bắt, người điều khiển phương tiện đã lấn sang phần đường ngược chiều để tránh, dẫn đến việc bị đâm vào xe khách đi ngược chiều. Hậu quả, người này bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu và đã tử vong tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Sau khi xảy ra vụ việc, Ý rời khỏi hiện trường, đem các vật dụng giả danh CSCĐ vứt ở nhiều nơi rồi trở về phòng trọ. Đến rạng sáng 25/9, Ý đến cơ quan Công an đầu thú.

Đối tượng Nguyễn Như Ý và trang phục CSCĐ giả mạo để thực hiện hành vi phạm tội.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông, nếu gặp người tự xưng là cán bộ Công an, có biểu hiện chặn xe, đe dọa, yêu cầu tiền hoặc tài sản, xử lý vi phạm không rõ căn cứ, người dân cần bình tĩnh, chấp hành yêu cầu bảo đảm an toàn, không tranh cãi, chống đối hoặc có hành vi nguy hiểm; đồng thời ghi nhận đặc điểm nhận dạng, phương tiện, địa điểm và các thông tin liên quan nếu điều kiện cho phép.

Khi nghi ngờ gặp trường hợp giả danh lực lượng Công an, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc gọi số 113 để được tiếp nhận, xác minh, xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị mỗi người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu giả danh lực lượng Công an, góp phần phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm ANTT và an toàn cho nhân dân.