Trộm 2,4 tỷ đồng của vợ cũ
Đồng Tháp - Biết vợ cũ có nhiều tiền, Phạm Thanh Sơn chờ bà sang Thụy Sĩ rồi quay lại nhà lấy 75.000 CHF, tương đương hơn 2,4 tỷ đồng, mang sang Campuchia đánh bạc.
Ngày 26/9, Sơn, quê Lâm Đồng, bị Công an tỉnh Đồng Tháp bắt tạm giam về hành vi Trộm cắp tài sản.
Phạm Thanh Sơn thực nghiệm hiện trường. Ảnh: Nam An
Ngày 9/9, người phụ nữ 45 tuổi trình báo Công an phường Long Thuận về việc bị mất 75.000 CHF (franc Thụy Sĩ) cất trong tủ quần áo tại nhà riêng. Ba ngày sau, cảnh sát bắt Sơn.
Tại cơ quan điều tra, Sơn khai hai người đã ly hôn vài tháng trước. Do nghiện cờ bạc, đá gà và biết vợ cũ có nhiều tiền, anh ta nảy sinh ý định trộm tài sản.
Sau khi đưa vợ cũ rời nhà để sang Thụy Sĩ, Sơn quay lại, lấy 75.000 CHF trong tủ quần áo. Anh ta sau đó đổi sang tiền Việt Nam rồi đến nhiều trường gà ở Campuchia đánh bạc.
Căn nhà nơi xảy ra vụ trộm. Ảnh: Nam An
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-26/09/2026 15:46 PM (GMT+7)