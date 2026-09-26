Hai dì cháu lĩnh 47 năm tù do giết chết kẻ cưỡng bức quan hệ

Theo cáo trạng, khoảng tháng 3/2024, Hoa có nhu cầu cất trại dưới mé bờ kênh trước cửa nhà tại ấp Hòa Tây A, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (nay là xã Phú Hòa, tỉnh An Giang) thuộc phạm vi đất quản lý của Nhà nước nên Hoa có nhờ T.Đ.P. (SN 1978), khi đó là cán bộ làm việc tại UBND xã Phú Thuận giúp đỡ.

Từ đó, Hoa thỉnh thoảng có đến nhà P. chơi. Trong một lần đến nhà P. chơi, P. đã kêu Hoa quan hệ tình dục với P. Lần đó P. đã dùng điện thoại quay phim, chụp ảnh cảnh quan hệ tình dục.

Từ những hình ảnh này, P. đã nhiều lần khống chế, đe dọa bắt Hoa phải đến nhà của P. quan hệ tình dục với P., nếu không thực hiện P. sẽ gửi những hình ảnh nhạy cảm cho gia đình Hoa. Hoa đau đớn, tủi nhục nhưng không dám làm đơn tố cáo P..

Hai bị cáo Hoa và Luân tại tòa.

Tối 14/5/2025, sau khi bị P. ép quan hệ 2 lần, trên đường về Hoa nhớ đến những lần bị P. cưỡng bức nên nảy sinh ý định giết chết P. để trả thù.

Hoa điều khiển xe mô tô về nhà gặp Luân (cháu ruột Hoa) rủ Luân lấy 1 cây dao dài khoảng 54cm, còn Hoa lấy 1 cây dao Thái Lan, 1 cây dao tầm bức và 1 bình xịt hơi cay, rồi điều khiển xe mô tô chờ Luân quay lại nhà P. để giết chết P. Luân đồng ý.

Đến nơi, Hoa chạy xe chở Luân đi vào nhà, Hoa cầm dao Thái Lan đi vào phòng ngủ của P. gọi rồi lợi dụng lúc P. đang nằm ngủ, 2 nhát vào vùng cổ P., và chém liên tục vào người P. làm rơi lưỡi dao ra ngoài. Hoa tiếp tục lấy bình xịt hơi cay và cây dao tầm bức, còn Luân cầm dao mang theo chờ sẵn cùng xông vào xịt hơi cay và chém liên tục nhiều nhát vào người P. đến khi P. không còn cử động thì Hoa, Luân mới dừng lại.

Để tránh bị phát hiện, Hoa đã bẻ gãy 2 camera trong nhà P. và lấy điện thoại di động của P. ném bỏ xuống sông trước nhà. Trên đường rời khỏi hiện trường, Hoa, Luân đã ném bỏ hung khí gây án xuống sông rồi về nhà ngủ.

Đến ngày 18/5/2025, người thân phát hiện P. chết trong phòng ngủ nên trình báo Công an. Sau khi biết sự việc bị phát hiện, Hoa, Luân đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đầu thú.

HĐXX TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hoa mức án 27 năm tù về các tội: “Giết người”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Huỷ hoại tài sản”; tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Luân mức án 20 năm tù về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.