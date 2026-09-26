Khởi tố cụ bà U80 ở Cần Thơ trốn thuế khi bán đất

Theo điều tra, năm 2022, bà Ngẩu thực hiện ký hợp đồng đặt cọc; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với giá chuyển nhượng thực tế 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi thực hiện nghĩa vụ tài chính, bà Ngẩu chỉ kê khai giá chuyển nhượng 5 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với bà Ngẩu.

Cơ quan điều tra xác định việc kê khai giá chuyển nhượng thấp hơn giá trị thực tế nhằm làm giảm số tiền thuế, lệ phí phải nộp. Trong đó số tiền thuế thu nhập cá nhân được xác định là 300 triệu đồng và lệ phí trước bạ là 75 triệu đồng. Hiện cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đang làm rõ các tình tiết có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an TP Cần Thơ khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về thuế; thực hiện đầy đủ, trung thực, chính xác việc đăng ký, kê khai, quyết toán và nộp thuế.

Không che giấu doanh thu, kê khai không đúng giá trị giao dịch thực tế hoặc sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp nhằm trốn thuế, gian lận thuế. Khi phát sinh khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nghĩa vụ thuế, người dân, doanh nghiệp cần chủ động liên hệ cơ quan thuế để được hướng dẫn; đồng thời kịp thời thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.