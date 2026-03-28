Lời khai ban đầu của đối tượng dùng súng tự chế sát hại 3 người ở Quảng Trị

Ngày 28/3, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Đạo (SN 1991, trú xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị; tạm trú tại phường An Hải, TP. Đà Nẵng) về hành vi “Cướp tài sản”, “Tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và “Giết người”.

Hung thủ tại cơ quan Công an.

Theo lời khai ban đầu, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn hôn nhân kéo dài, vợ bỏ về quê, khiến bức xúc dồn nén. Khoảng 14 giờ chiều 26/3, đối tượng mang theo súng tự chế, thuê taxi do anh B.T.S. lái từ Đà Nẵng về Quảng Trị để giải quyết việc gia đình.

Sau khi về đến xã Kim Phú (Quảng Trị), Đạo nói với anh S. là mượn xe chạy đi việc riêng, nhưng anh S. không đồng ý và xảy ra cãi vã. Trong lúc cãi vã, Đạo đã lấy súng tự chế mang theo sẵn, bắn anh S. tử vong và giấu xác tại khu vực vườn cây keo tràm thuộc thôn Liêm Hoá, xã Kim Phú.

Sau khi gây án, đối tượng tiếp tục điều khiển xe về nhà bố mẹ vợ tại xã Kim Điền. Khoảng 22 giờ 5 phút cùng ngày, đối tượng tiếp tục dùng súng tự chế bắn bố mẹ vợ, khiến bà Đinh Thị T. tử vong tại chỗ, làm ông Nguyễn Văn H. bị thương nặng.

Gây án xong, Đạo mang theo súng tiếp tục đi tìm vợ nhưng không gặp, rồi quay về khu vực gần nhà bố mẹ đẻ tại xã Kim Điền, cố thủ trong xe, yêu cầu được gặp vợ, con và có ý định tự sát.

Khẩu súng tự chế mà đối tượng dùng gây án.

Đến rạng sáng 27/3, trước sự vận động của lực lượng chức năng và gia đình, đối tượng đã giao nộp hung khí, ra đầu thú.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ diễn biến tâm lý, động cơ gây án và các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.