Trả giá sau phút nóng giận dùng dao đoạt mạng vợ

Bi kịch gia đình từ mâu thuẫn nhỏ

Phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Xuân Sáu (55 tuổi, trú xã Đông Thành, tỉnh Nghệ An) về các tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng diễn ra trong không khí nặng nề. Nạn nhân là vợ của bị cáo, bà Võ Thị Ng. (53 tuổi).

Ngồi trước bục khai báo, người đàn ông đã bước sang tuổi xế chiều nhiều lần cúi mặt, giọng nói trầm và chậm. Trong khoảnh khắc ấy, khó ai nghĩ rằng người đàn ông này lại là người đã tước đoạt mạng sống của chính người vợ từng chung sống hàng chục năm.

Theo hồ sơ vụ án, ông Nguyễn Xuân Sáu và bà Ng. từng có một mái ấm gia đình bình dị. Vợ chồng cùng nhau nuôi dạy ba người con khôn lớn. Cuộc sống tuy không dư dả nhưng vẫn đủ đầy tình nghĩa.

Thế nhưng những năm gần đây, khi tuổi tác tăng lên, sức khỏe của ông Sáu dần giảm sút. Ông không còn đảm nhận được những công việc nặng nhọc như trước. Thu nhập trong gia đình vì thế phụ thuộc nhiều hơn vào người vợ. Sự thay đổi vai trò trong gia đình khiến không khí nhiều lúc trở nên nặng nề. Những câu chuyện chi tiêu, tiền bạc dần trở thành nguyên nhân của các cuộc cãi vã.

Bị cáo Nguyễn Xuân Sáu tại tòa.

Người thân cho biết, vợ chồng ông Sáu thỉnh thoảng xảy ra mâu thuẫn, nhưng ai cũng nghĩ đó chỉ là những xung đột thường thấy trong đời sống gia đình. Không ai ngờ rằng những mâu thuẫn tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại âm ỉ dẫn đến một kết cục đau lòng.

Tối 9/10/2025, tại nhà riêng, vợ chồng ông Sáu tiếp tục xảy ra tranh cãi liên quan đến chuyện chi tiêu trong gia đình. Ban đầu chỉ là những lời qua tiếng lại, nhưng không khí nhanh chóng trở nên căng thẳng. Trong lúc tức giận, bà Ng. cầm chiếc quạt điện đánh trúng vào vùng đầu và mặt chồng.

Sau cú đánh, ông Sáu đi xuống bếp, lấy một con dao bầu rồi quay trở lại phòng. Theo lời khai của bị cáo, lúc đó ông chỉ nghĩ lên để “nói chuyện cho ra lẽ”. Tuy nhiên, tình hình không hề dịu đi.

Thấy chồng cầm dao quay lại, bà Ng. cũng cầm một dụng cụ dùng để phơi lúa và đánh về phía chồng nhưng không trúng. Mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm. Chỉ trong vài giây bộc phát, ông Nguyễn Xuân Sáu lao tới, đâm hai nhát dao vào vùng ngực vợ.

Những người thân trong gia đình khi phát hiện sự việc đã vội vàng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, bà Ng. đã tử vong. Sau khi gây án, ông Nguyễn Xuân Sáu đến công an đầu thú.

Hối hận muộn màng

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Xuân Sáu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Người đàn ông nhiều lần cúi đầu khi nhắc đến người vợ đã khuất. Theo lời bị cáo, trong cuộc sống thường ngày, vợ chồng ông hay xảy ra cãi vã. “Bị cáo nóng tính, còn vợ thì hay càm ràm. Nhiều khi chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt cũng dẫn đến cãi nhau”, ông Sáu nói trước tòa.

Dù vậy, nam bị cáo khẳng định giữa hai người chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn. Theo ông, tình nghĩa vợ chồng và con cháu vẫn là sợi dây gắn kết gia đình.

Bị cáo Sáu nhận bản án 12 năm tù.

Trước câu hỏi của Hội đồng xét xử về động cơ gây án, Sáu chậm rãi trả lời rằng hành động của mình chỉ là bộc phát. “Hôm đó bị cáo bị vợ dùng quạt điện đánh vào đầu nên bực tức. Bị cáo không kiểm soát được nóng giận nên mới xảy ra chuyện như vậy”, người đàn ông cúi đầu trình bày.

Sau khi gây án, nhận thức được hành vi sai trái của mình, ông Nguyễn Xuân Sáu đã tự nguyện đưa 50 triệu đồng tiền cá nhân để hỗ trợ chi phí mai táng cho nạn nhân.

Tại tòa, bị cáo cũng gửi lời xin lỗi tới gia đình bên vợ, anh em họ hàng và các con. Dù vậy, lời xin lỗi muộn màng ấy không thể thay đổi sự thật rằng một sinh mạng đã vĩnh viễn ra đi.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án và lời khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Nguyễn Xuân Sáu là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Chỉ vì mâu thuẫn trong gia đình và không kiểm soát được cơn nóng giận, bị cáo đã tước đoạt mạng sống của vợ mình.

Tuy nhiên, tòa cũng xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như: thành khẩn khai báo, đầu thú sau khi gây án, tự nguyện khắc phục hậu quả. Ngoài ra, vụ việc xảy ra trong bối cảnh bị cáo bị kích động bởi hành vi trái pháp luật của nạn nhân.

Sau khi cân nhắc toàn diện, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Sáu 9 năm tù về tội Giết người và 3 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành là 12 năm tù. Khi chủ tọa phiên tòa đọc bản án, phòng xử lặng đi.

Phiên tòa khép lại trong sự trầm lặng. Một người phụ nữ đã mất đi mạng sống. Một người đàn ông bước vào những năm tháng sau song sắt. Ba người con cùng lúc mất mẹ và chứng kiến cha mình nhận bản án tù dài. Chỉ một phút không làm chủ được cơn nóng giận, bi kịch đã xảy ra. Và phía sau bản án ấy, những khoảng trống trong gia đình sẽ rất khó để lấp đầy.