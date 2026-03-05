Cái kết đắng cho những cuộc tình mù quáng

Những ngày qua, ngôi nhà của bà T.T.N. (SN 1983, ngụ xã An Phước) luôn trong tình trạng cửa đóng, then cài sau khi bà tử vong vì bị người tình tước đoạt mạng sống. Vụ việc khiến dư luận xôn xao bởi kẻ thủ ác là Nguyễn Việt Thanh (SN 1988, ngụ xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đã ra tay tàn độc ngay trước mặt đứa trẻ từng gọi hắn bằng "ba".

Đoií tượng Nguyễn Việt Thanh tại Cơ quan điều tra.

Cháu bé 6 tuổi là con riêng của nạn nhân. Sau khi gây án, đối tượng đã đến cơ quan Công an đầu thú. Thanh khai nhận đã quen biết bà N. vào đầu năm 2025 và sống chung với nhau như vợ chồng. Đến tháng 11/2025, bà N. thấy không hợp nên cắt đứt quan hệ tình cảm. Thanh về xã Tam Nông sinh sống. Từ đó đến khi xảy ra án mạng, Thanh nhiều lần liên lạc để níu kéo tình cảm nhưng đều bị từ chối. Đến khi biết bà N. có mối quan hệ tình cảm với người khác, ngày 24/2, Thanh tìm đến nhà để hàn gắn tình cảm nhưng bất thành. Buồn bã, Thanh đi nhậu. Sau khi đã có hơi men, Thanh lấy con dao cất giấu trong cốp xe và quay lại núp sẵn bên hông nhà nạn nhân.

Kết quả điều tra xác định, tối cùng ngày, Thanh thấy bà N. đi cùng người đàn ông khác đã lao ra đâm vào người nạn nhân. Bà N. bỏ chạy thì bị té ngã và van xin. Thanh tiếp tục xông tới đâm cho đến khi nạn nhân bất tỉnh. Thời điểm xảy ra sự việc, cháu bé 6 tuổi là con của nạn nhân đứng gần đó van xin "Ba ơi, tha lỗi cho mẹ đi". Hiện trường được camera ghi nhận và có clip lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận. Những nhát dao oan nghiệt càng trở nên ám ảnh hơn trước sự chứng kiến của đứa trẻ mới 6 tuổi, dù liên tục gọi "ba" để năn nỉ, van xin tha cho mẹ mình. Thảm kịch ấy đã cướp đi mạng sống của người phụ nữ, để lại đứa trẻ bơ vơ, sớm đối diện với cuộc sống thiếu vắng vòng tay chở che của mẹ.

Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Thanh để điều tra về hành vi giết người. Người hàng xóm của nạn nhân cũng là người đưa bà N. đi cấp cứu bàng hoàng nhận xét: "Mình thấy như vầy là quá tàn nhẫn đối với một người phụ nữ. Tuy rằng không phải vợ chồng nhưng cũng đã chung sống với nhau được mấy tháng, cũng có tình nghĩa. Việc xảy ra thấy xót xa". Tại cơ quan điều tra, Thanh phân trần cho hành vi phạm tội là khi thấy "vợ" và người đàn ông khác tình tứ nên không kiềm chế được cảm xúc. "Vợ vừa bước vô là tôi rút hung khí ra đâm. Vợ bỏ chạy, tôi chạy theo. Lúc đó, tôi không kiểm soát được bản thân. Tôi có nghe đứa nhỏ van xin. Vợ cũng nói "tha cho em đi anh ơi để em sống em nuôi con" nên tôi buông dao liền", Thanh hối hận.

Trước đó, tại xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp cũng xảy ra vụ án giết người do mâu thuẫn tình ái. Do nghi ngờ về mối quan hệ bất chính giữa vợ với người đàn ông khác, ngày 1/1, Nguyễn Công Tùng (SN 1975, ngụ xã Mỹ Thọ) cùng con trai đi đánh ghen. Trong lúc xô xát, Tùng dùng dao đâm ông N.N.V. (SN 1970, ngụ xã Bình Hàng Trung), khiến nạn nhân tử vong. Nhận được tin báo, Công an xã Mỹ Thọ nhanh chóng triển khai lực lượng đến bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng Tổ công tác điều tra hình sự, đấu tranh phòng chống tội phạm Khu vực 6 làm việc với những người có liên quan, xác định đối tượng gây án và vận động Tùng ra đầu thú.

Qua những vụ án xuất phát từ nguyên nhân tình ái, có thể thấy rằng, trong bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào, người trong cuộc cần có sự rõ ràng, tỉnh táo, tránh mập mờ và giải quyết dứt khoát khi đã không còn tình cảm. Trong trường hợp đã chia tay nhưng thường xuyên bị quấy rối, xúc phạm, bạo lực, đe dọa về thể chất lẫn tinh thần thì nhanh chóng báo đến cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, giúp đỡ. Đặc biệt, khi đã là vợ chồng hợp pháp, mỗi người càng phải có trách nhiệm giữ gìn hạnh phúc gia đình. Đừng lấy tình yêu làm cái cớ cho ghen tuông mù quáng, dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật, khiến người chết, kẻ vướng vòng lao lý.