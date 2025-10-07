Ghen tuông, sát hại nữ chủ quán cà phê rồi nhảy lầu tự sát

Tối 6/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra tại quán cà phê P.N (KP Thanh Sơn, phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh) khiến 2 người tử vong.

Sau khi điều tra và xác nhận nguyên nhân hoàn tất, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bàn giao thi thể 2 nạn nhân cho người nhà đem về lo hậu sự.

Công an phong tỏa hiện trường quán cà phê nơi xảy ra vụ án mạng.

2 nạn nhân được xác định là chị N.T.N. (SN 1987, chủ quán cà phê) và L.T.K. (SN 1987, ngụ KP Long Hải, phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh). Bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng trên là do mâu thuẫn tình cảm.

Theo kết quả điều tra, chị N. từng có một đời chồng (hiện đã ly dị) sống chung với K. như vợ chồng ở quán cà phê nêu trên. Trước khi vụ án mạng xảy ra khoảng 10 ngày, chị N. đi du lịch còn K. ở lại trông coi quán.

Vụ án khiến nhiều người dân sống gần quán cà phê bàng hoàng.

Ngày 5/10, sau khi đón chị N. đi du lịch về, K. chở chị N. đi đến đón cháu nội chị N. là L.K.A. (SN 2024) về quán chơi. Do ghen tuông, trong ngày này giữa chị N. và K. liên tục xảy ra mâu thuẫn nhưng không xảy ra đánh nhau.

Khuya cùng ngày, mâu thuẫn càng lúc càng nặng nề, K. đã dùng hung khí đâm chị N. tử vong. Sau khi gây án, K. chở cháu A. về xã Châu Thành trả cho chồng cũ chị N. sau đó điều khiển xe máy bỏ trốn.

K. nhảy từ trên lầu 4 của bệnh viện xuống đất tự sát sau khi gây án.

Khoảng 5h30 ngày 6/10, K. nhắn tin cho nhân viên quán, nói cãi nhau và đã sát hại chị N. Đồng thời, K bảo nhân viên trình báo vụ việc cho Công an và người nhà để lo hậu sự cho chị N., còn K. sẽ đi đầu thú sau.

Trưa cùng ngày, sau nhiều giờ lang thanh trên đường, K. đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh nhảy từ trên lầu 4 xuống đất tự sát. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với các đơn vị chức năng nhanh chóng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án.