Hình ảnh hiện trường vụ án mạng 3 người chết ở Đồng Nai

Sự kiện: Tin pháp luật

Nhiều cảnh sát đã có mặt tại hiện trường vụ án mạng 3 người chết ở Đồng Nai, xuất hiện xe công vụ của Bộ công an.

Chiều tối ngày 3-10, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vẫn tiếp tục điều tra truy bắt hung thủ sát hại 3 người ở Đồng Nai.

Hình ảnh hiện trường vụ án mạng 3 người chết ở Đồng Nai - 2

Những chiếc xe công vụ của lực lượng công an điều tra Bộ Công an có mặt tại hiện trường.

Hình ảnh hiện trường vụ án mạng 3 người chết ở Đồng Nai - 4

Phía ngoài đường, lực lượng chức năng không cho người lạ tiếp cận.

Hình ảnh hiện trường vụ án mạng 3 người chết ở Đồng Nai - 6

Căn nhà nơi xảy ra vụ án.

Người dân địa phương chưa hết bàng hoàng khi vụ án xảy ra.

Công an công bố nhận dạng kẻ sát hại 3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai
Camera an ninh đã ghi lại đối tượng liên quan vụ sát hại 3 người trong 1 gia đình ở xã Đak Nhau

-04/10/2025 08:40 AM (GMT+7)
