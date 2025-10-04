Hình ảnh hiện trường vụ án mạng 3 người chết ở Đồng Nai

Chiều tối ngày 3-10, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vẫn tiếp tục điều tra truy bắt hung thủ sát hại 3 người ở Đồng Nai.

Những chiếc xe công vụ của lực lượng công an điều tra Bộ Công an có mặt tại hiện trường.

Phía ngoài đường, lực lượng chức năng không cho người lạ tiếp cận.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án.

Người dân địa phương chưa hết bàng hoàng khi vụ án xảy ra.