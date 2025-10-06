Lãnh đạo Bộ Công an biểu dương thành tích bắt giữ đối tượng gây ra vụ trọng án tại Đồng Nai

Ngày 06/10/2025, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen biểu dương chiến công đặc biệt xuất sắc của Cục Cảnh sát hình sự, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Các đơn vị, địa phương đã phối hợp, nhanh chóng bắt giữ đối tượng manh động, liều lĩnh dùng súng giết chết 03 người trong một gia đình tại xã Đắk Nhau, tỉnh Đồng Nai.

Nội dung Thư khen nêu rõ:

Lãnh đạo Bộ Công an nhận được báo cáo: Ngày 02/10/2025, tại thôn 6, xã Đắk Nhau, tỉnh Đồng Nai xảy ra vụ án tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng manh động, liều lĩnh dùng súng giết chết 03 người trong cùng một gia đình, cướp tài sản, gây hoang mang, phẫn nộ trong dư luận Nhân dân. Với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao độ và sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của Công an các đơn vị, địa phương, sau hơn 02 ngày từ khi tiếp nhận tin báo, mặc dù thông tin từ hiện trường phục vụ hoạt động điều tra rất hạn chế, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TP.Hồ Chí Minh phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự khẩn trương tổ chức điều tra, đến 15h30 ngày 05/10/2025 đã bắt giữ được đối tượng gây án, thu giữ súng cùng nhiều vật chứng của vụ án.

Camera ghi nhận hình ảnh đối tượng xuất hiện tại nhà nạn nhân thời điểm gây án

Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện sự quyết tâm, trách nhiệm cao, mưu trí, sáng tạo và sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TP.Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự trong phối hợp triển khai thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an. Kết quả điều tra, khám phá vụ án đã góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, ổn định tình hình hình an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an, góp phần chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tôi chúc mừng và biểu dương thành tích xuất sắc của các đồng chí. Đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ, phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng xử lý nghiêm đối tượng, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được, tiếp tục lập nhiều chiến công xuất sắc hơn nữa, góp phần làm giảm tội phạm, từng bước xây dựng xã hội an toàn, lành mạnh, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.