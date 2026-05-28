Đang đứng ở cửa nhà, cháu bé 14 tuổi bị ném gạch vào đầu gây chấn thương sọ não

Đang đứng ở cửa nhà bạn, cháu Đ bị một nhóm đối tượng đi qua ném gạch vào đầu, dẫn tới trọng thương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra về hành vi giết người xảy ra trên địa bàn xã Phượng Dực (TP Hà Nội).

Trước đó vào tối 24/5, Công an xã Phượng Dực nhận được đơn trình báo của gia đình cháu Đ (SN 2012) về việc cháu bị một nhóm đối tượng đi xe máy, ném gạch vào đầu dẫn đến chấn thương sọ não.

Nhóm đối tượng bị tạm giữ. Ảnh: Công an Hà Nội.

Công an xã Phượng Dực đã khẩn trương phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội làm rõ 4 đối tượng trong vụ việc đều sinh năm 2011 và cùng trú tại xã Phượng Dực.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định khoảng 17h ngày 24/5, cháu Đ đang đứng chơi tại trước cửa nhà bạn ở thôn Giữa, xã Phượng Dực thì bị các đối tượng ném gạch vào đầu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

-27/05/2026 22:34 PM (GMT+7)
