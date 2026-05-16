Quản lý và nhân viên đưa đón quán karaoke cung cấp ma túy cho nhân viên dịch vụ

Ngày 15-5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Văn Quỳnh (SN 1990, trú tại thôn Cao Xá, xã Quang Hưng ) và Nguyễn Thế Sâm (SN 2000, trú tại xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên) về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy"; Vi Thị Hằng (SN 1998, trú tại xã Kim Phượng, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy" .

Quản lý quán karaoke Lê Văn Quỳnh

Trong 3 đối tượng trên, Lê Văn Quỳnh và Nguyễn Thế Sâm là quản lý và nhân viên đưa đón của quán karaoke; Vi Thị Hằng là nhân viên làm dịch vụ rót bia tại các quán karaoke.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 4-5, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp Công an xã Quang Hưng làm nhiệm vụ trên tuyến đường ĐT386 đã phát hiện, bắt quả tang Vi Thị Hằng (là nhân viên làm dịch vụ rót bia tại các quán karaoke) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ của Vi Thị Hằng là 1 túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng, qua giám định xác định là ma túy Ketamine, có khối lượng 0,701 g cùng một điện thoại di động.

Qua đấu tranh, Hằng khai nhận số ma túy trên mua của Lê Văn Quỳnh thông qua việc môi giới, liên hệ của Nguyễn Thế Sâm. Các đối tượng này đều là quản lý và nhân viên đưa đón của quán karaoke.

Mở rộng điều tra, cùng ngày 4-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng tại khu nhà trọ thuộc thôn Cao Xá, xã Quang Hưng.

Tang vật của vụ án

Tại phòng trọ của Lê Văn Quỳnh, lực lượng công an phát hiện và thu giữ nhiều loại ma túy gồm Ketamine, Methamphetamine và MDMA được Quỳnh chia nhỏ trong các túi nilon để phục vụ việc bán trái phép cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng ma tuý.

Kết quả giám định xác định tổng khối lượng ma túy thu giữ tại nơi ở của Quỳnh lên tới 45,581 g, gồm 29,08 g ma túy Ketamine; 4,211 g ma túy Methamphetamine và 12,290 g ma túy MDMA. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ nhiều dụng cụ sử dụng ma túy cùng các điện thoại di động liên quan.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Vi Thị Hằng là nhân viên phục vụ tại các quán karaoke trên địa bàn xã Quang Hưng và khu vực lân cận, dưới sự quản lý của Lê Văn Quỳnh. Đối tượng Quỳnh không chỉ tổ chức quản lý nhân viên mà còn mua ma túy về để sử dụng và bán lại kiếm lời. Còn Nguyễn Thế Sâm là nhân viên cấp dưới của Quỳnh, do Quỳnh thuê để chở nhân viên nữ đến các quán karaoke theo chỉ đạo của Quỳnh. Ngoài ra, Sâm còn là người giúp sức cho Quỳnh trong việc liên hệ, trao đổi và môi giới bán ma túy cho khách có nhu cầu nhằm hưởng lợi cá nhân, mỗi lần bán ma túy trót lọt, Sâm được nhận từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng.

Vi Thị Hằng và Nguyễn Thế Sâm cùng tang vật

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Thị Hằng về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy" theo khoản 1, Điều 249 Bộ luật Hình sự; Nguyễn Thế Sâm về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" theo khoản 1, Điều 251 Bộ luật Hình sự và Lê Văn Quỳnh về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" theo khoản 3, Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.