Tạm giữ đối tượng lợi dụng giải bùa 'Tứ Phủ' tại điện thờ để hiếp dâm

Trước đó, Công an phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.T (sinh năm 2008, trú tại xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn) về việc bị N.V.M (sinh năm 1995, trú tại phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh) thực hiện hành vi xâm hại tình dục vào sáng ngày 6/5 tại điện thờ của gia đình N.V.M trên địa bàn phường Yên Dũng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Yên Dũng đã khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm tra, xác minh.

Qua điều tra ban đầu xác định, đối tượng N.V.M đã lợi dụng việc giải bùa "Tứ Phủ" để thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác đối với chị N.T.T.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp tuyên truyền, vận động, chiều ngày 9/5, N.V.M đã đến Công an phường Yên Dũng đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm của mình.

Qua vụ việc trên, Công an phường Yên Dũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các hoạt động mê tín dị đoan, lợi dụng tín ngưỡng, tâm linh để trục lợi hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lợi dụng xem bói, gọi hồn, giải bùa, chữa bệnh tâm linh trái pháp luật để xâm hại sức khỏe, danh dự, nhân phẩm hoặc tài sản của người khác, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.