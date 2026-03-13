Công an tìm người mua bán vàng với hai nghi phạm vụ cướp ngân hàng tại Gia Lai

Ngày 13-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án Cướp tài sản; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng xảy tại Phòng Giao dịch Trà Bá - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Chi nhánh Gia Lai, số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai vào ngày 19-1.

Nghi phạm Lê Văn Ân khi bị bắt giữ

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định 2 nghi phạm trong vụ án, gồm Phạm Anh Tài (SN 1990, trú tại số 21 Đặng Thái Thân, phường Kon Tum, tỉnh Quảng ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1991, trú tại thôn 8, phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi).

Tại cơ quan điều tra, 2 nghi phạm khai sau khi cướp được tiền tại Phòng Giao dịch Trà Bá, ngày 21-1-2026, hai đối tượng đã sử dụng số tiền cướp được để mua vàng tại khu vực Bến xe miền Đông, TPHCM. Sau đó, 2 nghi phạm đem bán số vàng trên tại khu vực Thuận An, TPHCM.

* Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã thu giữ 2 chiếc xe máy và 1 biển kiểm soát xe máy, gồm:

+ 1 xe máy không biển kiểm soát, màu nâu đen, không rõ nhãn hiệu, lốc máy bên phải có chữ "LONCIN", không ghi nhận được số khung, số máy;

+ 1 xe máy không biển kiểm soát, màu nâu, không rõ nhãn hiệu, lốc máy bên phải có chữ "SHLX@", không ghi nhận được số khung, số máy;

+ 1 biển kiểm soát xe máy số 81B2-560.59.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị các chủ hiệu vàng, người mua, bán vàng cho các đối tượng trên; và nếu ai là chủ sở hữu hoặc biết các thông tin có liên quan, khẩn trương liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để phối hợp cung cấp thông tin. (Địa chỉ: Phòng 6, Cục Cảnh sát hình sự, số 497 Nguyễn Trãi, phường Thanh Liệt, TP Hà Nội. Mọi thông tin trao đổi, liên hệ điều tra viên Nguyễn Xuân Binh, số điện thoại 0982.661.123).