Ba tháng chuẩn bị cướp ngân hàng 'như phim hành động' của giang hồ nhiều tiền án

Tài "Đen" 36 tuổi, là giang hồ cộm cán bị truy nã từ 2018 khi cùng đàn em dùng súng AK bắn chết 2 người ở quán bar. Hôm 5/2, anh ta và Lê Văn Ân, 33 tuổi, đã bị bắt giữ sau 18 ngày xông vào Phòng giao dịch Trà Bá - ngân hàng Vietcombank, tỉnh Gia Lai, cướp đi gần 1,9 tỷ đồng.

Thuyết phục đồng phạm phá lời nguyền 'cướp ngân hàng khó thoát'

Đại tá Lê Khắc Sơn, Cục phó Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, cho biết khoảng tháng 10/2025, Tài "đen" gọi Ân đến để gạ cùng tham gia phi vụ cướp ngân hàng. Khi Ân bày tỏ quan ngại về việc "cướp ngân hàng ở Việt Nam khó thoát", Tài liền trấn an: "Yên tâm, đã có kế hoạch chi tiết rồi".

Ân đồng ý, về phòng trọ ở cùng Tài. Những ngày tháng sau đó, hai người cùng khảo sát thực địa và chuẩn bị công cụ gây án. Đầu tiên, chúng vạch ra cung đường trốn chạy mà Tài đánh giá là "cực kỳ hoàn hảo". Để chốt được phương án, hai người đi lại hàng trăm lần ở các tuyến đường khác nhau, thuộc từng ngõ ngách, "từng ổ gà".

Có cung đường, Tài "đen" mới chọn ngân hàng để gây án và thời điểm có lượng tiền giao dịch lớn nhất. Cuối cùng, Phòng giao dịch Trà Bá trên đường Trường Chinh (TP Pleiku, Gia Lai) được lựa chọn. Từ tuyến đường, thời điểm, phương tiện, công cụ, trang phục đều được chúng lên kịch bản tỉ mỉ từng chi tiết.

Chiếc xe gây án được giấu dưới hố sâu. Ảnh: Công an cung cấp

Chuẩn bị kế hoạch tẩu thoát 'không kẽ hở'

Khoảng đầu năm 2025, Tài dùng giấy tờ giả để mua chiếc xe máy Exciter màu đen tại cửa hàng ở thành phố Pleiku cũ. Trước ngày gây án, hai người mang xe ra khu vực vắng người để sơn thành màu vàng. Sơn xong, chúng lại dán xe chuyển về màu đen nguyên bản để đi lại nhằm tránh sự chú ý.

Ngoài ra, Tài cử Ân xuống phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, lấy trộm một biển kiểm soát xe máy loại 5 số, cùng đời với chiếc Exciter để lắp vào. Mục đích là để khi di chuyển trên đường không bị cảnh sát giao thông phát hiện.

Đêm 18/1, hai người mang chiếc Exciter giấu tại khu vực đồi thông thuộc khu công nghiệp Diên Phú, phường Diên Hồng, cách ngân hàng chừng 5 km. Đây là khu vực vắng người, cách xa khu dân cư. Cũng tại đây, Tài giao cho Ân đào một hố sâu để chôn xe sau khi đi cướp về.

Ân phải mất đúng 2 đêm dài để đào hố. Đất đào được hắn không hất ngay sang bên cạnh như phản xạ bình thường mà cho gọn vào từng bao tải, vác ra giải khắp đồi thông cho lẫn với đất cũ và lá thông. "Ân khai làm như vậy bởi nếu hất sang bên cạnh sẽ lộ ra phần đất mới, rất dễ bị phát hiện", đại tá Sơn kể.

Tài và Ân tính toán, nếu dùng xe Exciter đi lại thường xuyên sẽ dễ bị chú ý nên đã mua thêm hai chiếc xe máy không giấy tờ khác loại Wave Alpha và Dream cũ. Cả hai lột bỏ toàn bộ vỏ xe, để lại mỗi bộ khung.

Đại tá Lê Khắc Sơn (ngoài cùng bên trái) và Phó Phòng Trọng án lấy lời khai Tài tại nơi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Sáng 19/1, Tài và Ân mỗi người chạy một xe, gùi đồ nghề đằng sau lưng để giả làm người đồng bào đi làm nương rẫy. Chúng đi từ nhà trọ của Tài đến khu vực đồi thông rồi giấu hai xe "cà tàng" vào bụi cây.

Tại đây, hai người lôi xe Exciter giấu trước đó ra và lột bỏ nylon màu đen để lộ ra xe màu vàng. Ăn cơm, nghỉ trưa xong, cả hai thay quần áo, mặc đồ xe ôm công nghệ, đi giày, đeo găng tay để "thay đổi toàn bộ đặc điểm nhận dạng".

Hơn 15h30, hai người mang theo súng, chạy xe máy Exciter màu vàng đến phòng giao dịch Trà Bá. Khoảng 15h52, Tài và Ân xông vào ngân hàng uy hiếp nhân viên và khách đến giao dịch, yêu cầu giao tiền. Trong khoảng 60 giây, hai nghi phạm cướp được gần 1,9 tỷ đồng rồi nhanh chóng chở nhau rời khỏi hiện trường.

Nhiều lớp phương tiện, nhiều bước xóa dấu vết

Cướp được tiền, chúng quay lại khu vực đồi thông, đẩy xe Exciter vào hố đã đào và lấy tấm ván chuẩn bị sẵn đậy lên. "Cả hai khai nếu chôn xe sẽ mất nhiều thời gian và lại để lộ phần đất mới, dễ bị phát hiện. Vì thế sau khi đậy tấm ván, chỉ cần phủ lá cây thông lên là hoàn hảo", đại tá Sơn kể.

Xong xuôi, hai người lôi xe "cà tàng" ra di chuyển đến khu vực bắc Biển Hồ. Sau chừng 15 phút thì đến nơi nhưng đợi đến khi trời sẩm tối, chúng mới cởi bỏ quần áo, găng tay cùng một số vật dụng khác chất đống vào đốt, hất tro xuống hồ. Tài khai nếu đốt lúc trời sáng sẽ dễ bị phát hiện do lộ cột khói đen.

Với hai xe máy, chúng khiêng ra gần giữa để dìm xuống đáy hồ cho đỡ bị nổi lên. Tài và Ân sau đó cởi bỏ quần áo, nhét tiền vào balô chuyên dụng rồi bơi khoảng 200 mét qua hồ. Ở bên kia bờ sông, chúng đã cất sẵn một xe máy Airblade, trong cốp có bộ quần áo khác. Lấy quần áo mới ra thay, hai người chở nhau bằng xe Airblade về nhà trọ của Tài ngủ, cất tiền.

Suốt quá trình di chuyển, chúng chọn cung đường ven vắng người, không có camera giám sát và thường là xuyên qua rừng. Đi đến đâu, hai người xóa sạch dấu vết đến đó để tránh bị cảnh sát truy vết.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long trực tiếp hỏi cung bị can. Ảnh: Công an cung cấp

Tiền cướp được, chúng không tiêu ngay trên địa bàn mà vào TP HCM để mua hai cây vàng và về Bình Dương để bán. Nhưng thấy mua vàng bị lỗ 20-30 triệu đồng nên hai người quyết định quay lại phòng trọ chia tiền. Tài và Ân chia tay nhau khi mỗi người cầm gần 900 triệu đồng.

Từ đó, cả hai lẩn trốn như những ngày trước, gần như không liên lạc lại với nhau.

"Tài và Ân cực kỳ tự tin vì cho rằng kịch bản quá hoàn hảo, không có bất kỳ một kẽ hở nào. Tại hiện trường gây án và ngay cả chỗ đào hố cũng không để lại dấu vân tay", trinh sát Cục hình sự nói.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có sử dụng vũ khí, Bộ Công an đã thành lập Ban chỉ đạo chuyên án do Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, làm Trưởng ban. Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cảnh sát hình sự, là Phó trưởng ban thường trực.

Lần lượt, tối 4/2 và chiều 5/2, Ân và Tài bị bắt mà "không tốn một viên đạn". Khám xét nơi ở của Tài, công an thu giữ 4 khẩu súng ngắn, 45 viên đạn, 2 dùi cui điện, 107 triệu đồng tiền mặt, 2 nhẫn vàng cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. Tại chỗ ở của Ân, công an thu giữ một khẩu súng, nhiều đồ vật, tài liệu liên quan và 830 triệu đồng tiền mặt.