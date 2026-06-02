Khởi tố 7 bị can trong 2 vụ đánh nhau gây náo loạn đường phố ở Lào Cai

Ngày 2/6, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Hoàng Nhật Thắng và Nguyễn Hoàng Minh (cả 2 cùng SN 2008, ở phường Lào Cai) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, ngày 24/5, trên mạng xã hội Facebook đăng tải đoạn video ghi lại cuộc hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên tại khu vực đường Hoàng Liên, phường Lào Cai.

Hoàng Nhật Thắng và Nguyễn Hoàng Minh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Theo nội dung đoạn clip, 2 nhóm thanh niên đi xe máy không biển kiểm soát, dùng các vỏ chai bia để ném nhau, làm rơi vãi các mảnh vỡ ra đường.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các đơn vị chức năng đã làm rõ sự việc, triệu tập các đối tượng liên quan.

Quá trình điều tra xác định, khoảng 0h10 ngày 24/5, do có mâu thuẫn từ trước với L.L.A.V., Hoàng Nhật Thắng đã rủ Nguyễn Hoàng Minh đi tìm đối phương để trả thù. Sau đó cả hai chuẩn bị hung khí gồm kiếm và vỏ chai bia, đồng thời rủ thêm các đối tượng khác để tìm nạn nhân.

Khi phát hiện nhóm của L.L.A.V. trên đường Hoàng Liên, phường Lào Cai, nhóm của Hoàng Nhật Thắng đã điều khiển xe với tốc độ cao, truy đuổi, ném chai bia, sử dụng hung khí tấn công, làm vỡ nhiều chai thủy tinh trên mặt đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, làm hỗn loạn, ách tắc giao thông cục bộ.

Cơ quan công an sau đó đã triệu tập 10 người liên quan để làm rõ và các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Vụ án đang được mở rộng điều tra.

5 đối tượng trong vụ gây náo loạn ở quán bia. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Ở vụ việc thứ 2, Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố Nguyễn Hồng Diệu (SN 1990), Phạm Thị Vân, Nguyễn Trung Đức (SN 1991), Nguyễn Hoài Nam (SN 1989) và Trần Ngọc Huy (SN 1994, cùng trú tại Lào Cai) về cùng tội danh Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, khoảng 23h35 ngày 28/3, tại khu vực vỉa hè trước cửa quán Canival Beer, đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, do mâu thuẫn cá nhân từ trước, Diệu đã tìm chị L.M.H. để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.

Khi ra đến cửa quán, Diệu quàng cổ chị H. kéo ra vỉa hè để hỏi chuyện, lúc này Phạm Thị Vân (là bạn của Diệu) đã có hành vi giật tóc chị H.

Thấy chị H. bị đánh, Đức, Nam cùng Huy (là những người đi cùng H.) đã lao vào can ngăn rồi xảy ra xô xát, đánh nhau với Diệu và Vân.

Hình ảnh các đối tượng đánh nhau trước cửa quán bia. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Mặc dù lực lượng bảo vệ của quán đã liên tục can ngăn nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục đánh nhau, to tiếng chửi bới nhiều lần, gây mất an ninh trật tự công cộng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng nêu trên đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi vi phạm của mình.