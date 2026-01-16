Con trai rủ cậu họ đến nhà cuỗm gần 1 tỷ tiền, vàng của cha mẹ

Trước đó, vào ngày 12/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp nhận nguồn tin do Công an xã Đông Hòa cung cấp về việc bà H.T.U.N. (SN 1982, trú tại ấp Thạnh An, xã Đông Hòa, tỉnh An Giang) bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp tiền và vàng.

Hai đối tượng Lư Hải Đăng và Phan Nguyễn B.A..

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Đông Hòa tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra.

Kết quả điều tra xác định, do thiếu tiền tiêu xài cá nhân, Đăng nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của gia đình mình và rủ Phan Nguyễn B.A. (là cậu họ của Đăng) cùng tham gia.

Khoảng 22h ngày 11/1, lợi dụng việc cha, mẹ đi khám bệnh tại TP Hồ Chí Minh, ở nhà chỉ còn 2 em nhỏ đang ngủ, Đăng liên lạc với A. đến nhà.

Tang vật.

Đến khoảng 0h30 ngày 12/1, A. điều khiển xe máy đến nhà Đăng. Đăng và A. vào phòng ngủ của cha, mẹ Đăng lục lọi, lấy trộm 2 điện thoại di động, trang sức vàng 18 Kara, 24 Kara các loại và tiền mặt, tổng trị giá khoảng 900 triệu đồng. Sau khi trộm được tài sản, Đăng giao toàn bộ cho A. cất giữ.

Bước đầu, tại cơ quan Công an, Đăng quanh co chối tội nhưng trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Đăng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tiến hành bắt giữ và khám xét chỗ ở của A., cơ quan điều tra đã thu hồi một phần tài sản và tang vật liên quan.