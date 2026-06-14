Phát hiện thêm ổ nhóm người nước ngoài thuê khách sạn làm 'bản doanh' lừa đảo qua mạng

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về đấu tranh với các đối tượng sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an tỉnh Lào Cai đã rà soát, nắm tình hình trên địa bàn.

Qua điều tra, đầu tháng 6, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một nhóm người Trung Quốc nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), sau đó di chuyển đến tỉnh Lào Cai và thuê nhiều phòng tại khách sạn Sông Hồng View, phường Lào Cai để lưu trú.

Lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng đang thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng. Ảnh: CACC.

Quá trình xác minh cho thấy nhóm này gồm 19 người, do Wang Xiang Sheng (tức Vương Trường Sinh, SN 1981, trú tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) cầm đầu. Các đối tượng có dấu hiệu từng tham gia hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Campuchia.

Ngày 10/6, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng lắp đặt hệ thống thiết bị điện tử gồm máy tính xách tay, điện thoại, thiết bị thu phát sóng 5G và các phần mềm mạng xã hội của Trung Quốc để chuẩn bị thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng nhắm đến những công dân Trung Quốc có nhu cầu vay tiền, giả danh nhân viên các ứng dụng cho vay trực tuyến để hướng dẫn hoàn thiện thủ tục, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng công an kiểm tra các thiết bị được nhóm đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo. Ảnh: CACC.

Ngày 12/6, khi các đối tượng bắt đầu triển khai hoạt động lừa đảo, Công an tỉnh Lào Cai đã kiểm tra khách sạn Sông Hồng View và bắt giữ toàn bộ 19 người.

Tang vật thu giữ gồm 23 máy tính xách tay, 26 điện thoại di động, 8 thiết bị thu phát sóng 5G, 16 USB chứa hệ điều hành cùng nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.

Qua đấu tranh bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Kết quả khai thác dữ liệu điện tử cho thấy nhóm này đang lưu giữ thông tin của khoảng 25.000 công dân Trung Quốc, được thu thập trong thời gian hoạt động tại Campuchia nhằm phục vụ hoạt động lừa đảo.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Công an Phú Thọ, TPHCM đã liên tiếp phát hiện hàng trăm đối tượng người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam rồi thuê phòng tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn để lập "bản doanh", lắp đặt các thiết bị phục vụ hoạt động tội phạm công nghệ cao.