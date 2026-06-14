Cục CSGT: Dự kiến bỏ phần sát hạch lái xe mô phỏng từ 1/7

Ngày 14/6, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết dự kiến phần sát hạch lái xe mô phỏng sẽ được bỏ từ ngày 1/7/2026.

Theo đó, tại Nghị định số 94/2026 quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7, điều 24 về điều kiện cơ sở vật chất của Trung tâm sát hạch lái xe đã bỏ quy định trang bị thiết bị sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông. Cũng tại điều này, quy định về trang bị phòng sát hạch mô phỏng cũng được bãi bỏ.

Dự kiến từ 1/7, phần sát hạch lái xe mô phỏng được bãi bỏ. Ảnh: Đình Hiếu

Đại diện Cục CSGT cũng cho biết, tại dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế (thay thế Thông tư số 12/2025), cơ quan soạn thảo cũng đề xuất bỏ bài thi mô phỏng trên máy tính từ ngày 1/7.

Cơ quan soạn thảo đưa ra lý do đề xuất bỏ nội dung sát hạch mô phỏng là vì nội dung này chưa phản ánh đúng các tình huống giao thông thực tế, thậm chí có những câu hỏi mang tính "đánh đố" thí sinh thay vì đánh giá kỹ năng lái xe.

Bộ Công an đang đề xuất nhiều thay đổi trong sát hạch cấp giấy phép lái xe. Ảnh: Đình Hiếu

Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo cũng đề xuất tăng quãng đường sát hạch đường trường tối thiểu để thí sinh có đủ thời gian và quãng đường thực hiện các kỹ năng xử lý tình huống giao thông, qua đó nâng cao chất lượng sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Đối với phần sát hạch thực hành lái xe ô tô trên đường, chỉ gồm 4 bài sát hạch (xuất phát; tăng số, tăng tốc độ; giảm số, giảm tốc độ; kết thúc) trên đoạn đường sát hạch tối thiểu 2km được cho là chưa đánh giá đúng năng lực của thí sinh dự thi. Vì vậy, trong dự thảo, cơ quan soạn thảo đề xuất tăng số bài sát hạch từ 4 lên 12 bài.