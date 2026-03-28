Đêm kinh hoàng của gia đình bị gã con rể truy sát ở Quảng Trị, hé lộ tình trạng của bố vợ
Thông tin mới nhất vụ con rể nổ súng bắn bố mẹ vợ, sát hại tài xế taxi ở Quảng Trị khiến dư luận bàng hoàng, sau khi bị con rể dùng súng tự chế bắn vào đầu, người đàn ông được đưa đi cấp cứu. Hiện tại, bác sĩ đã mổ nhưng không thể lấy viên đạn ra khỏi đầu.
Theo lời khai ban đầu tại cơ quan công an, Nguyễn Ngọc Đạo thừa nhận mang theo súng tự chế từ trước, thuê taxi từ Đà Nẵng về Quảng Trị để “giải quyết...
-28/03/2026 18:42 PM (GMT+7)