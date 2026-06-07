Em trai kịp thời giải cứu chị gái trước sự hung bạo của anh rể

Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hoàng Lộc Thương (SN 1982, trú ở xã Đa Phúc, Hà Nội) về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo cáo buộc, Hoàng Lộc Thương và chị Nguyễn Thị P. (SN 1983, ở Hà Nội) kết hôn năm 2007 và sinh sống với nhau tại thôn Phú Tàng, xã Đa Phúc, Hà Nội. Do mâu thuẫn vợ chồng, ngày 17-8-2025, chị P. đưa con gái 11 tuổi về nhà mẹ đẻ (ở xã Đa Phúc, Hà Nội) sinh sống.

Ảnh: Minh họa.

Đến khoảng 6h ngày 18-8-2025, chị P. nhờ em trai là anh Nguyễn Công L. (SN 1987) điều khiển xe máy chở về nhà để lấy điện thoại và quần áo. Về đến nhà, chị P. vào phòng ngủ lấy đồ đạc thì bị chồng hỏi: “Thế em bỏ đi thật à?”

Chị P. đáp lời Thương: “Suốt ngày dọa giết vợ con, ai mà sống được”. Khi đó, bị can nói chuyện với vợ, muốn níu kéo cuộc hôn nhân nhưng chị P. đáp: “Để xem đã”. Ngay lúc đó, Thương nảy sinh ý định sát hại vợ mình rồi tự tử.

Thương sau đó lấy con dao trong phòng ngủ cứa cổ vợ. Bị tấn công, chị P. dùng tay bịt vết thương, đồng thời bỏ chạy ra ngoài và hô hoán: “Cậu L. ơi cứu, cứu”. Anh L. lúc đó đang ở phòng khách, nghe tiếng chị gái kêu cứu liền cầm theo điếu cầy chạy vào phòng ngủ thì thấy anh rể vừa dùng dao tự cắt vào cổ mình và nằm ngửa trên giường.

Anh L. nhanh chóng đưa chị gái sang nhà hàng xóm để trốn và gọi mọi người đến giúp đỡ. Khi anh L. và chị P. đi qua cửa ngách sang đến sân nhà hàng xóm thì Thương tiếp tục cầm dao đuổi theo.

Thấy vậy, hai chị em chị P. bỏ chạy. Chị P. không may vấp ngã ở cửa nhà hàng xóm thì bị chồng lao đến đứng trước mặt, cầm dao chém. Người vợ giơ tay lên đỡ nên bị thương ở tay. Trong khi đó, anh L. lấy chổi vụt lại và cản anh rể.

Do được em trai can thiệp kịp thời nên chị P. kịp vùng dậy, bỏ chạy ra ngoài đường. Trong khi đó, Thương cầm dao quay sang truy sát em vợ, chém anh L. 3 nhát vào vùng đầu, ngón tay và bàn tay trái.

Anh L. cố chạy thoát thân và được hàng xóm của Thương xông vào ôm, giữ bị can. Thương sau đó vứt con dao gây án ở cổng nhà.

Khoảng 5 phút sau, thấy em gái là chị Hoàng Thị Nghiệp dắt xe máy của anh L. ra ngoài đường, Thương cho rằng anh L. quay lại nên tiếp tục cầm dao, đuổi chém em vợ nhưng không kịp. Do bực tức, bị can cầm dao chém vào đầu xe máy của anh L. rồi đi về nhà.

Hai nạn nhân là chị P. và anh L. sau đó được gia đình đưa đến Bệnh viện cấp cứu. Kết luận giám định cho thấy, chị P. bị tổn hại 3% sức khỏe, còn anh L. bị tổn thương 5% sức khỏe.

Cơ quan tố tụng xác định, việc bị can dùng hung khí nguy hiểm chém vào vị trí trọng yếu trên cơ thể chị P. và anh L. nhưng các nạn nhân không bị tử vong là ngoài ý muốn chủ quan của Thương.

Quá trình điều tra vụ án, hai nạn nhân không yêu cầu bồi thường thương tích do hành vi phạm tội của Hoàng Lộc Thương gây ra.

Cũng theo cáo trạng truy tố, trước khi gây án mạng bất thành ở vụ án này, năm 2021, Hoàng Lộc Thương từng bị Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn (cũ), Hà Nội xử phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Trộm cắp tài sản”.