Cái giá của lòng tham - nhìn từ vụ “giả chết trục lợi gần 1,3 tỷ đồng bảo hiểm”

Ngày 17/12/2025, Công an phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận tin báo của UBND phường Quang Trung với nội dung, có một người phụ nữ tự xưng là Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1984 trú tại Khu phố 3 phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cũ, nay là Tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa đề nghị xóa khai tử. Trước đó 5 năm trên địa bàn cũng có người tên Nguyễn Thị Thu được người nhà khai tử, nên có nhiều nghi vấn cần làm rõ.

Nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, vụ việc được chuyển đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa để xử lý theo thẩm quyền. Theo điều tra, năm 2017, Nguyễn Thị Thu ly hôn chồng và về ở với mẹ đẻ ở Tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung. Trong thời gian này, Thu đi làm ăn tại các tỉnh phía Nam và tham gia mua 4 gói bảo hiểm của các Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential và Công ty cổ phần bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng. Ba năm sau (năm 2020), Thu phát hiện mình bị bệnh ung thư, nên nảy sinh ý định "giả chết" để lấy tiền bảo hiểm. Từ ý định trên, Thu đã lên kịch bản và đề nghị mẹ đẻ là bà Trần Thị Thập (SN 1955) tham gia. Bà Thập lúc đầu từ chối, nhưng sau đó đã đồng ý.

Với hành vi phạm tội, các đối tượng sẽ phải trả giá đắt cho việc làm của mình. (ảnh CATH)

Để giả chết, Thu lên kịch bản sẽ uống thuốc ngủ và vào nhà tắm, giả vờ bị ngã dẫn đến đột tử. Để không bị ai phát hiện, mẹ con Thu thuê một người thầy cúng ở xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa (người này đã chết năm 2022) để hỗ trợ làm lễ mai táng giả.

Thượng úy Trương Thế Cân (Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết lực lượng điều tra đã vào cuộc triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ. Trước những chứng cứ rõ ràng Nguyễn Thị Thu đã thừa nhận hành vi giả chết nhằm trục lợi bảo hiểm.

"Để thực hiện hành vi này thì Thu đã bàn bạc với mẹ của mình là bà Trần Thị Thập sẽ tiến hành giả chết bằng cách đột tử và thực hiện hành vi của mình bằng cách giả ngã tại nhà tắm. Sau đó thì uống thuốc ngủ để ngủ qua mắt bà con hàng xóm. Tiếp đó thì bà Thập liên lạc với nhân viên làm hồ sơ bảo hiểm để thanh toán tiền bảo hiểm. Quá trình điều tra làm rõ, thì đến nay cơ quan điều tra đã củng cố tài liệu thu thập và đã ra quyết tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập về hành vi gian lận trong hoạt động bảo hiểm".

“Kịch bản giả chết” của mẹ con Nguyễn Thị Thu nhanh chóng được phơi bày.

Bà Lê Thị Hải - Tổ trưởng tổ dân phố 3, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Anh em làng xóm đến viếng, chúng tôi đến cũng như đám tang khác thôi, có hòm, bàn thờ, bát hương, khăn tang... bình thường vậy thì chúng tôi cũng thắp hương, phúng viếng vậy. Chúng tôi có thành lập ban tang lễ và tổ chức đưa tang".

Thế nhưng, những người đến thắp hương chia buồn hôm đó không biết, nửa đêm 7/6/2020, người giả chết đã bí mật trốn vào tỉnh Đồng Nai làm ăn.

Khi kịch bản Thu đã chết hoàn tất, ngày 8/6/2020, bà Thập đến UBND phường Phú Sơn (cũ) làm thủ tục khai tử cho Thu với nguyên nhân "đột tử" và được UBND phường cấp Trích lục khai tử số 80/TLK-BS. Từ giấy khai tử này, bà Thập đã liên hệ với nhân viên bảo hiểm và làm thủ tục thanh toán các gói bảo hiểm cho Thu, với tổng số tiền gần 1,3 tỉ đồng.

Lấy được tiền bảo hiểm, bà Thập chuyển cho Thu đầu tư bất động sản. Thế nhưng, do "đã chết", không có giấy tờ tùy thân và tài khoản ngân hàng nên Thu phải gửi nhờ nhiều người quen khác để tránh bại lộ.

Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập khai nhận tại cơ quan Công an

Nguyễn Thị Thu khai: "Lúc đầu thì tôi định là chết thật, nhưng mà sau đó thì tôi nghĩ là bản thân mình chưa báo đáp được cho mẹ thì tôi nảy sinh ý định là chết giả, để hoàn thành được số tiền đấy để sau này báo hiếu cho mẹ mình. Sau khi tôi chết đi thì tôi sẽ đi một nơi thật xa, hoặc là không liên lạc gì với gia đình. Tóm lại là tôi giống như một đứa đã thay cung đổi số, thay hết mọi thứ về cái cuộc sống của tôi và tôi đi ra ngoài, tôi tìm một gia đình khác để tôi nhận là con cháu của họ và tôi sống với cuộc sống hoàn toàn mới, không liên quan gì đến bà hay gia đình hết. Và ai hỏi tôi đều nói là tôi trẻ mồ côi, thì tôi không có gia đình".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm"; quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Thập và Nguyễn Thị Thu về hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ đối với các đối tượng có liên quan để điều tra mở rộng vụ án.

Rõ ràng, đây không phải là sự thiếu hiểu biết pháp luật mà là lòng tham và sự xuống cấp về đạo đức, bất chấp sức khỏe, danh dự và tương lai của chính mình.